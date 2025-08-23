Țara care se pregătește să piardă cei mai mulți milionari. Sondajul realizat pe mai bine de 1.000 de locuitori din Marea Britanie cu o avere netă de cel puțin 1 milion de lire sterline a sugerat că britanicii sunt mai puțin optimiști în ceea ce privește viața de acasă.

De altfel, 60% dintre respondenți au declarat că viața lor s-ar îmbunătăți dacă ar locui în altă parte, scrie CityAM.

Printre principalele destinații pentru o potențială relocare s-au numărat SUA, Canada și Australia. Emiratele Arabe Unite și Franța s-au numărat, de asemenea, printre cele mai probabile locuri în care milionarii ar pleca.

„Vizele de aur” și alte scheme care atrag investitori străini în aceste țări au fost de mare interes pentru aproape 82% dintre milionarii din Marea Britanie chestionați, se arată în sondaj.

Mai mult de jumătate dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani chestionați în cadrul aceluiași sondaj cred că viața este mai bună în afara Regatului Unit, potrivit unui studiu realizat de firma canadiană de consultanță Arton Capital.

Guvernul de la Londra a anunțat o serie de creșteri de impozite în Bugetul de toamnă, inclusiv o majorare a impozitului pe câștigurile de capital, abolirea așa-numitului regim non-dom, precum și impunerea TVA la taxele școlare private, despre care consilierii au avertizat că accelerează exodul milionarilor și miliardarilor.

Întrebați ce ar face dacă guvernul ar introduce un impozit pe avere pentru cei cu venituri mari, aproape unul din trei milionari au declarat că ar fi predispuși să părăsească Regatul Unit.

Guvernul de la Londra a scăldat-o când s-a pus problema introducerii unui impozit pe avere, un politician numind-o o idee „proastă”.

Ministrul de Finanțe Rachel Reeves a sugerat că soldul fiscal actual este „echitabil” și i-a criticat pe parlamentarii din propriul partid, care solicită impozite mai mari.

Deputații Partidului Laburist au continuat să ceară un impozit pe avere, în timp ce rapoartele sugerează că Trezoreria analizează eliminarea lacunelor în impozitul pe succesiune și creșterea impozitelor pe câștigurile de capital, ambele fiind forme de impozit pe avere.

Directorul executiv al Arton Capital, Armand Arton, a declarat că incertitudinea legată de impozite sugerează că Regatul Unit riscă să „piardă capital, talente și investiții pe termen lung, în favoarea țărilor care oferă o securitate mai mare”.

De asemenea, guvernul așteaptă apariția datelor complete privind numărul de milionari care părăsesc țara.

Datele nu sunt disponibile, dar mai mulți sugerează că persoanele cu avere netă mare se mută rapid în alte state.

Printre cei care au plecat se numără proprietarul Aston Villa și miliardarul egiptean Nassef Sawiris, precum și bancherul de la Goldman Sachs, Richard Gnodde.

Cercetătorii Institutului Adam Smith au subliniat că primele cinci procente dintre contribuabili au plătit aproape jumătate din toate datoriile în acest an, adică o creștere constantă față de ultimii 25 de ani.