Se schimbă regulile fiscale. Ministrul de Finanţe din Marea Britanie, Rachel Reeves, nu poate scăpa de critici, asumându-și o strategie riscantă prin alocarea unei marje de rezervă fiscale mici de 9,9 miliarde de lire sterline în bugetul din primăvară. Rezerva a fost a treia cea mai mică înregistrată vreodat, din 2010, scrie cityam.com.

Conform regulilor sale fiscale, cheltuielile zilnice trebuie să corespundă veniturilor pe un orizont de trei ani.

Un aspect crucial este că încasările fiscale mari se bazează pe o creștere susținută, care a fost instabilă în ultimele luni.

Cealaltă regulă prevede că datoriile financiare ale sectorului public, care sunt mai flexibile ca măsură a datoriei, având în vedere că permit guvernului să se împrumute pentru a investi în active financiare, trebuie să scadă la sfârșitul unei perioade de trei ani consecutiv.

Aceste reguli și hotărârile OBR sunt cruciale pentru a preveni plăți suplimentare ale dobânzilor la datorii către deținătorii de obligațiuni în fiecare an, care ating deja peste 105 miliarde de lire sterline pe an, ceea ce reprezintă dublul bugetului actual al apărării.

Analiștii și grupurile de experți au încercat să rezume modul în care perspectivele în declin ale productivității, costurile mai mari ale serviciului datoriei și schimbările de direcție privind reducerile de 6 miliarde de lire sterline ale cheltuielilor pentru asistență socială, care au fost incluse în ultima prognoză fiscală a OBR, vor eroda marja de manevră a lui Reeves.

Întrucât Reeves refuză să renunțe la cheltuielile de 190 de miliarde de lire sterline pentru serviciile publice în următorii trei ani, creșterile de taxe par a fi singura soluție pentru guvern până în toamnă.

JP Morgan consideră că Reeves ar putea scăpa cu creșteri de taxe de peste 10 miliarde de lire sterline, umplând un gol în bugetul public, fără a-și reconstrui marja de manevră – un risc care ar putea speria traderii de obligațiuni guvernamentale din Marea Britanie.

Institutul Național de Cercetări Economice și Sociale (NIESR), unul dintre cele mai vechi grupuri de experți din Marea Britanie, a publicat o prognoză mai sumbră privind economia britanică.

Acesta consideră că taxele ar putea să crească cu peste 50 de miliarde de lire sterline pentru a acoperi costurile și a restabili o marjă de manevră credibilă care va face traderii de obligațiuni mai siguri pe planurile fiscale ale Partidului Laburist.

O schimbare fiscală gigantică ar pune la încercare angajamentele din manifestul Partidului Laburist de a nu majora impozitul pe venit, TVA, asigurările naționale pentru angajați sau impozitul pe profit, deoarece acestea reprezintă aproximativ trei sferturi din veniturile totale ale guvernului.

Comentatorii de stânga și-au exprimat opiniile cu privire la posibilele opțiuni fiscale. Fostul lider al Partidului Laburist, Neil Kinnock, a sugerat adăugarea unui impozit pe avere de două procente pentru activele în valoare de peste 10 milioane de lire sterline.

Miniștrii guvernului au infirmat zvonurile, secretarul de afaceri, Jonathan Reynolds, numind impozitele pe avere „absurde”. De asemenea, a majorat unele impozite pe avere existente în Bugetul de toamnă de anul trecut, inclusiv impozitul pe câștigurile de capital.

Oficialii au păstrat tăcerea cu privire la o serie de alte posibile creșteri de impozite, în timp ce în multe ziare au apărut informaţii despre opțiunile pe care le-a luat în considerare.

Obiectivele fiscale pe care Rachel Reeves le are în vizor variază, între pensii, investitori și companii.

Acestea sunt creșterile de impozite considerate a fi în topul listei lui Reeves.

Pensii

Oameni care muncesc ilegal

Jucători

Familii îndoliate

Investitori

Bănci

Companii

Șoferi

Imigranți

Înaintea bugetului de toamnă de anul trecut, au circulat zvonuri conform cărora Rachel Reeves ar putea strânge 10 miliarde de lire sterline pe an prin reducerea facilităților fiscale pentru britanicii care contribuie la pensii.

Un grup de experți afiliat Partidului Laburist, Fabian Society, a declarat că Reeves ar putea introduce o rată fixă de scutire de impozit pentru contribuțiile individuale și ale angajatorilor la pensii pentru toate tranșele de impozitare.

În cadrul sistemului actual, scutirea de impozit pentru contribuțiile la pensii este acordată la o rată marginală a impozitului pe venit. Contribuabilii care plătesc cota de bază și care altfel ar fi plătit 20% impozit pe venit beneficiază de aceeași rată de scutire pentru numerarul transferat în fondurile de pensii.

Partidul Laburist a renunțat la planuri din cauza temerilor că angajații din sectorul public cu venituri modeste ar trebui să plătească impozite mai mari.

De asemenea, guvernul ar putea reduce alocația forfetară de 268.275 de lire sterline pentru 25% din fondurile retrase din fondurile de pensii cu contribuții definite (DC) pentru persoanele de peste 55 de ani.

Există și alte modalități prin care ar putea viza fondurile de pensii. Alocația pe viață pentru pensii, care reprezenta o limită a sumei totale de economii pentru pensii pe care o persoană o putea acumula într-un sistem fără a fi impozitată, a fost abolită în ultimul buget al lui Jeremy Hunt și ar putea fi reintrodusă de Partidul Laburist.

Dar pensiile sunt o chestiune complexă, în care un guvern ar trebui să intervină, având în vedere riscul consecințelor.