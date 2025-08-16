Secretul cartofilor. Descoperă rețeta pe care nu o vei putea abandona. Rețeta este oferită de regina gătitului în casă, Ina Garten. Interpretarea sa asupra cartofilor copți se numește Crusty Baked Potatoes with Whipped Feta. A fost inclusă în cartea de bucate publicată de ea în 2014, „Make It Ahead”, potrivit Simplyrecipes.

Copți în coajă, tăiați rondele, asezonați cu puțin unt și verdeață sau doar cu sare grunjoasă, cartofii copți rămân cea mai bună garnitură. La prima vedere, secretul rețetei oferite de Ina Garten pare să fie brânza feta, iar cireașa de pe tort o reprezintă combinația de ierburi și lămâie, care acoperă complet coaja cartofilor, făcându-i aromați și crocanți.

Începeți prin a pune două lingurițe de cimbru proaspăt și o lingură de rozmarin, coaja rasă de la o lămâie și o lingură de sare de mare grunjoasă într-un mini robot de bucătărie. După ce ați amestecat totul, rezultatul va fi o sare cu aromă de citrice și rozmarin. Presărați-o pe un bol sau pe o farfurie puțin adâncă.

După ce ați pregătit cartofii (spălați, tăiați, uscați și înțepați peste tot cu o furculiță), frecați-i cât mai bine cu ulei de măsline, apoi dați-i prin amestecul de sare. Așezați cartofii pe o tavă tapetată cu folie de copt și coaceți-i la 200 de grade, timp de 60 până la 75 de minute, până când sunt fragezi pe interior și crocanți la exterior. Ina Garten servește acești cartofi cu un amestec de brânză feta și smântână și alte câteva ingrediente-cheie.

Secretul cartofilor copți. Pe lângă ceea ce este deja evident (este foarte gustos!), sarea atrage umezeala din cartof, care apoi se evaporă în cuptorul încins. Rezultatul este o coajă de cartof foarte crocantă, care are o textură aproape de prăjit. Este cea mai bună parte a acestei rețete și un sfat pe care orice gospodină ar trebui să-l urmeze.

Și mai important este tipul de cartofi folosiți. Cartofii cu un conținut ridicat de amidon au o umiditate mai scăzută, așa că se rumenesc mai bine decât cei cu un conținut scăzut de amidon. Cartofii cu conținut mai mare de zahăr vor avea, de asemenea, o reacție mai intensă, adică se vor rumeni mai bine.

Dacă nu aveți un mini robot, puteți folosi un mojar pentru a combina lămâia, ierburile și sarea. De asemenea, puteți pune totul pe un tocător de lemn și puteți folosi un cuțit foarte ascuțit pentru a toca ingredientele până când se combină uniform. Păstrați sarea cu citrice și ierburi în frigider! O puteți folosiți și altădată pentru a asezona carnea, legumele sau untul.

Secretul cartofilor copți. Experții recomandă coacerea cartofilor la o temperatură de 220 de grade Celsius, timp de o oră, până când coaja este crocantă și interiorul este pufos și fraged. Aceasta este o tehnică obișnuită în Anglia, unde așa-numiții „cartofi jacket” sunt foarte îndrăgiți.

Britanicii merg și mai departe. Ei preferă să prepare cartofii copți fără pic de ulei, direct pe grătarul cuptorului, timp de două ore. Apoi deschid cuptorul, pentru a elibera mai mult abur și umezeală și îi mai lasă încă 10-15 minute. Rezultatul: cartofii sunt bine copți și foarte crocanți la exterior!

Ina spune că prăjește pancetta tăiată cubulețe, timp de 5 minute, înainte de a adăuga cartofii tăiați. Acest adaos oferă o notă plăcută de sare și o aromă subtilă, dar bogată, de carne de porc.

Baconul funcționează bine și în această combinație. Chiar și fără carne, acești cartofi vor fi pe gustul celor care îi mănâncă.