Un scenariu surprinzător se conturează pe scena politică de la Budapesta: premierul Viktor Orbán ar putea încerca să preia funcția de președinte al Ungariei pentru a evita pierderea puterii în cazul unei înfrângeri electorale a Fidesz, susține analistul politic maghiar Káncz Csaba.

Potrivit acestuia, în contextul în care sondajele de opinie devin tot mai nefavorabile pentru partidul de guvernământ, liderul de la Budapesta caută soluții pentru a-și proteja poziția și resursele acumulate în cei 16 ani de guvernare.

„Ar împiedica orice fel de act de justiție în legătură cu sutele de miliarde furate, practic și-ar asigura imunitate totală după 16 ani de jafuri”, afirmă Káncz Csaba.

Conform relatărilor analistului, Orbán ar fi discutat în această vară, în Croația, o strategie de contraofensivă împreună cu apropiații săi. Scenariul presupune înlăturarea actualului președinte, Tamás Sulyok – descris drept „marioneta Fidesz” – și instalarea lui Orbán în funcția supremă în stat.

Mandatul prezidențial ar urma să fie prelungit la cinci ani, iar atribuțiile șefului statului ar fi extinse semnificativ, mai ales în domeniul politicii externe și al securității. În acest fel, chiar și în ipoteza unei înfrângeri parlamentare, Orbán ar continua să influențeze decisiv direcția strategică a Ungariei.

„Ungaria s-ar transforma într-un regim semi-prezidențial”, consideră Csaba.

Profesorul Stefano Bottoni, de la Universitatea din Florența, avertizează că o asemenea mișcare ar modifica fundamental echilibrul instituțional din Ungaria:

„Ungaria ar deveni un sistem semi-prezidențial, iar Orbán ar putea combina puterea absolută în stil rusesc à la Putin cu practica de blocare în stil polonez, în cazul nefericit în care partidul Tisza al lui Péter Magyar ar câștiga totuși alegerile din 2026 și cei doi ar trebui să înceapă o coabitare”, a scris analistul poligic maghiar Káncz Csaba.

Astfel, potrivit experților, intenția lui Viktor Orbán nu ar fi doar de a se salva politic, ci și de a garanta imunitatea personală și continuitatea controlului asupra instituțiilor cheie ale statului, într-un moment în care presiunea electorală și socială crește vizibil.