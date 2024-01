Rezultatul marchează prima înfrângere a lui Novak Djokovic la Melbourne din 2018. Jannik Sinner (4 ATP) devine primul jucător italian din istorie care ajunge în finala Australian Open.

Jannik Sinner va juca în finala mare împotriva câștigătorului partidei dintre Daniil Medvedev (locul 3 ATP) și Alexander Zverev (locul 6 ATP). Această victorie istorică pentru Sinner se datorează faptului că Novak Djokovic a câștigat întotdeauna Australian Open de fiecare dată când a ajuns în semifinale.

Jannik Sinner a reușit să obțină primele două seturi împotriva lui Djokovic și părea că va înregistra o victorie categorică. Cu toate acestea, sârbul nu a renunțat ușor și a revenit câștigând al treilea set, într-un tie-break, cu scorul de 7-6 (8-6).

Cu toate acestea, eforturile lui Djokovic nu au fost suficiente. Sinner nu s-a descurajat, reușind să câștige setul 4 fără prea multe emoții, cu scorul de 6-3.

Astfel, italianul a scris istorie, devenind primul jucător italian care ajunge în finala Australian Open după ce l-a învins pe Djokovic în semifinale.

„A fost un meci foarte dur. Am început bine, două seturi am împins jocul. Atmosfera a fost extraordinară aici. Abia așteptam acest meci, să întâlnesc un jucător de la care pot învăța multe.

Nu știu ce am special de îl bat mereu pe el. Servește foarte bine, dar mereu am grijă. E o plăcere să fiu aici. Am avut șansa, când eram mai tânăr să pot învăța de șa cei mai nuni jucători din lume.

Mi-am îmbunătățit serviciul mult, dar tot cred că mai am multe de îmbunătățit”, a declarat Sinner, pentru Eurosport, după ce l-a învins pe Djokovic.