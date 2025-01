Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP, și-a consolidat poziția de forță în tenisul mondial, câștigând pentru a doua oară consecutiv titlul la Australian Open.

Finala din acest an l-a adus în fața germanului Alexander Zverev, pe care l-a învins cu un scor clar de 6-3, 7-6 (4), 6-3.

Acest triumf nu doar că i-a confirmat statutul de lider mondial, dar a marcat și un moment emoționant, Sinner aducând un omagiu special antrenorului său, Darren Cahill, care urmează să se retragă la finalul sezonului.

În discursul său de la ceremonia de premiere, Sinner a avut cuvinte de apreciere pentru adversarul său, dar și pentru echipa sa de antrenori, formată din Darren Cahill și Simone Vagnozzi. Jucătorul italian a recunoscut impactul semnificativ pe care Cahill l-a avut asupra carierei sale și a încercat să-l convingă să mai rămână alături de el.

Darren Cahill, cunoscut pentru colaborările sale cu mari jucători ai tenisului mondial, precum Lleyton Hewitt, Andre Agassi și Simona Halep, s-a alăturat echipei lui Sinner în 2022. Sub îndrumarea sa, italianul a cunoscut o ascensiune impresionantă, câștigând trei turnee de Grand Slam și atingând prima poziție în clasamentul ATP.

Pentru Alexander Zverev, finala de la Melbourne a fost o nouă oportunitate ratată de a cuceri primul său titlu de Grand Slam. La 27 de ani, germanul a ajuns pentru a treia oară în ultimul act al unui turneu major, după ce a pierdut finalele de la US Open 2020 în fața lui Dominic Thiem și de la Roland Garros 2024 în fața lui Carlos Alcaraz.

Vizibil afectat de eșec, Zverev a recunoscut dificultatea momentului:

Cu toate acestea, Zverev nu și-a pierdut determinarea, promițând că va continua să lupte pentru un trofeu major:

Beautiful moment between Sinner and Zverev after the Australian Open final.

Zverev has lost 3 Grand Slam finals… it’s painful to come that close but fall just short.

Jannik puts his arms on his shoulders and consoles him.

All class. ❤️

