Investitorii așteaptă cu atenție întâlnirea de la Casa Albă între președintele american Donald Trump și liderii europeni, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre viitorul conflictului din Ucraina. Trump a declarat că Zelenski ar putea încheia războiul „aproape imediat” dacă ar accepta cererile Moscovei .

În paralel, atenția pieței se îndreaptă către reuniunea anuală a Rezervei Federale a SUA la Jackson Hole, programată pentru sfârșitul săptămânii. Președintele Jerome Powell este așteptat să discute despre perspectivele economice și politica monetară, iar piețele anticipează o probabilitate de 85% ca Fed să reducă dobânzile în septembrie.

În Statele Unite, acțiunile au fost susținute de un sezon solid de raportări financiare, cu un profit pe acțiune al companiilor din S&P 500 în creștere cu 11% față de anul trecut. În această săptămână, investitorii vor urmări cu atenție rezultatele financiare ale marilor retaileri americani, precum Home Depot, Target, Lowe’s și Walmart, notează Reuters.

Pe piețele de mărfuri, prețurile petrolului s-au stabilizat după întâlnirea dintre Trump și Putin, care a diminuat temerile privind livrările rusești. Contractele futures pentru Brent au crescut cu 0,1%, ajungând la 65,87 dolari pe baril.

Piețele financiare sunt într-o stare de așteptare, cu investitorii monitorizând atât evoluțiile politice internaționale, cât și deciziile economice care ar putea influența direcția piețelor în săptămânile următoare.

În Europa nu sunt așteptate rezultate financiare majore luni, însă pe Wall Street sectorul de retail va fi în prim-plan săptămâna aceasta, cu raportările unor companii precum Home Depot (NYSE:HD), Target (NYSE:TGT), Lowe’s (NYSE:LOW) și Walmart (NYSE:WMT).

Valoarea acțiunilor a fost susținută de un sezon solid de raportări, Goldman Sachs menționând că profitul pe acțiune al companiilor din S&P 500 a crescut cu 11% față de anul trecut, iar 58% dintre companii și-au revizuit în sus estimările pentru întregul an.

La ora 03:10 ET, contractele futures pentru Brent au câștigat 0,1%, până la 65,87 dolari pe baril, iar cele pentru West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 0,2%, la 62,09 dolari pe baril. Ambele au scăzut cu aproape 1,5% vineri și au închis săptămâna cu pierderi accentuate, înainte de finalizarea întâlnirii dintre SUA și Rusia.