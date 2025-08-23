Premierul Ilie Bolojan s-a aflat sâmbătă într-o vizită oficială la Chișinău, unde a purtat discuții cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Întâlnirea a avut ca scop principal consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea de noi direcții de cooperare, în special în domeniul infrastructurii, energiei și al proiectelor transfrontaliere menite să sprijine dezvoltarea economică și socială a ambelor țări.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvernul României, accentul a fost pus pe inițiative concrete care pot avea un impact direct asupra calității vieții cetățenilor.

„Printre priorităţi se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea reţelelor de transport şi investiţii comune care să aducă beneficii directe cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, se arată în comunicat.

Aceste proiecte sunt văzute ca parte a unei strategii comune de dezvoltare durabilă, menite să sporească conectivitatea, siguranța energetică și mobilitatea regională.

Un alt subiect important abordat în cadrul discuțiilor a fost parcursul european al Republicii Moldova. Premierul Bolojan și președinta Sandu au analizat stadiul actual al reformelor necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană și au discutat despre obstacolele care pot apărea în acest proces.

De asemenea, a fost subliniată necesitatea consolidării rezilienței instituționale și politice a Chișinăului în fața unor influențe externe destabilizatoare: „contracararea interferenţelor străine care destabilizează” acest proces este considerată o prioritate.

În cadrul întâlnirii, premierul Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul deplin al României pentru Republica Moldova, subliniind angajamentul ferm față de viitorul european al acesteia.

„Determinarea doamnei președinte Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor. România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, susținând reformele interne și proiectele care consolidează securitatea regională și apropierea Republicii Moldova de standardele europene.”

În final, Guvernul României „îşi reafirmă angajamentul de a lucra cu autorităţile de la Chişinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare şi integrare europeană”, conform sursei citate.