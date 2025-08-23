Noile reglementări adoptate de Guvernul Bolojan schimbă semnificativ modul în care românii își pot accesa economiile din pensiile private. Proiectul stabilește că doar 30% din fondurile acumulate pot fi retrase într-o singură tranșă, restul fiind plătit eșalonat pe opt ani. Experții, inclusiv economistul George Moț, atrag atenția asupra importanței analizării atente a opțiunilor pentru a maximiza beneficiile financiare și a evita pierderi pe termen lung.

Guvernul a adoptat joi, 21 august 2025, proiectul de lege privind plata pensiilor private din Pilonul II. Documentul a suferit modificări față de varianta inițială prezentată de Ministerul Muncii.

Cea mai importantă schimbare se referă la modul în care participanții vor putea retrage banii la pensionare. Aceștia vor primi 30% din suma acumulată într-o singură tranșă, iar restul va fi plătit eșalonat pe parcursul a opt ani. Inițial, proiectul prevedea doar 25% plată imediată și o perioadă de zece ani pentru eșalonare.

Executivul a motivat modificarea prin dorința de a oferi o sumă mai mare imediat și de a scurta perioada de plată. Totuși, retragerea integrală a contribuțiilor într-o singură tranșă nu va mai fi posibilă, cu excepția unor cazuri speciale.

Conform datelor oficiale, peste 8,3 milioane de români dețin conturi în Pilonul II. Valoarea activelor depinde de nivelul contribuțiilor fiecăruia. Există un prag minim pentru transferul către un fond de plată: 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari. Dacă suma acumulată este sub acest prag, banii pot fi retrași integral, fie prin plată unică, fie eșalonat pe maximum cinci ani.

Noile reguli se vor aplica și pentru Pilonul III și IV. Vicepreședintele ASF, Ștefan Daniel Armeanu, a confirmat că aceleași principii se vor extinde și pentru aceste piloni. Întrebat dacă participanții vor putea retrage 30% din sumele acumulate, acesta a răspuns: „Da”.

Armeanu a explicat că fundamentul legislativ este comun pentru toți cei trei piloni, legislația specifică fiind Legea 204 pentru Pilonul III și Legea 1 pentru Pilonul IV. „Acesta este produsul de tip pensie”, a subliniat oficialul, precizând că regulile de funcționare se aplică coerent în întregul sistem privat.

Astfel, participanții vor beneficia de aceleași reguli, indiferent de pilonul în care și-au investit contribuțiile. Modificările urmăresc claritatea și uniformitatea în administrarea fondurilor și distribuirea pensiilor.

Pilonul I reprezintă sistemul public de pensii, unde pensia este stabilită prin formule legale și nu depinde de suma acumulată în contul individual. În schimb, Pilonul II, III și IV sunt pensii private, în care sumele acumulate sunt investite de administratori.

George Moț, economist, explică faptul că plata pensiilor private se realizează lunar, în tranșe egale, iar valoarea minimă a unei tranșe este cel puțin egală cu indemnizația socială, 1.281 lei în 2024.

„M-a rugat un client, de dimineață, să îl ajut cu un calcul pentru Pilonul II și III. Am analizat cu el cum este mai bine să scoată banii până intră legea în vigoare sau după. Clientul meu are o sumă mai mare de bani decât media. Totuși, i-am zis că, dacă va merge pe viitoarea lege, o să fie obligat să accepte să încaseze o pensie lunară de 1.281 de lei. Astfel, banii pe care astăzi îi are la dispoziție după anii de cotizare, el va reuși să-i retragă în șase ani jumate sau poate chiar mai mult. Dacă merge pe legislația actuală, el poate să-și retragă banii fără taxe, în mai puțin de trei ani de zile, deci la mai puțin de jumătate din timp. Și, unde mai pui că este o pensie lunară mai mult decât dublă. Asta este diferența între ce este acum și ce va fi”, a explicat George Moț pentru Fanatik.

Decizia privind retragerea imediată sau eșalonată poate influența semnificativ valoarea pensiei lunare, iar consultanța specializată este esențială.

În prezent, nu există cereri de plată pentru Pilonul II, deoarece participanții nu au atins vârsta legală de pensionare. Sistemul a fost introdus în 2008, cu obligativitate pentru persoanele sub 35 de ani. Persoanele între 35 și 45 de ani au aderat voluntar.

Cei mai tineri participanți obligatorii aveau 18–20 de ani în 2008 și acum au aproximativ 35 de ani. Cei mai în vârstă au acum circa 51–52 de ani, tot sub pragul de pensionare.

Primele cereri de plată vor apărea abia peste câțiva ani, când primii participanți vor atinge vârsta de pensionare. Până atunci, Pilonul II funcționează exclusiv ca mecanism de acumulare, fără beneficiari direcți ai plăților.

Pe Pilonul III există deja cereri de plată, deoarece accesarea banilor nu depinde de pensionarea din sistemul public sau Pilonul II.

„Pe Pilonul II nu este nimeni în așteptare. Pe Pilonul III sunt undeva între 6-8% care deja îndeplinesc condițiile și nu și-au retras încă banii. La Pilonul III poți oricând, începând cu vârsta de 60 de ani. Sunt clienți care au peste 60 sau chiar peste 65 de ani, probabil clienți care au avut plătit de către companie Pilonul III, care probabil nu știu de el și care încă nu și-au retras banii”, a explicat George Moț.

Această diferență se datorează regulilor diferite de acces la fonduri și caracterului voluntar al Pilonului III.

Banii care nu sunt retrași rămân administrați de fondurile de pensii și continuă să fie investiți pentru randamente pe termen lung. Fondurile Pilonului III sunt centralizate, dar evidența rămâne individuală.

Administratorii folosesc depozite bancare, titluri de stat, acțiuni, fonduri de investiții, instrumente derivate, private equity și obligațiuni. Recent, unele fonduri au participat la împrumuturi pentru municipiul București, arătând diversificarea portofoliului.

Această administrare activă crește valoarea fondurilor și asigură o pensie mai consistentă în viitor.

George Moț a comentat speculațiile legate de posibile retrageri masive din pensiile private. El a explicat că această situație este posibilă, dar nu poate fi exclusă complet. În iulie 2025, Pilonul III a înregistrat un record istoric al contribuțiilor lunare, cel mai mare nivel din toată istoria de 18 ani a acestui sistem.

În total, au fost plătiți activ 85 de milioane de lei, comparativ cu valorile obișnuite de aproximativ 70 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de circa 10% față de normal.

„Este posibil. Nu exclud această variantă. Pe iulie 2025 este record. Cel mai mare nivel al contribuțiilor lunare din toată istoria de 18 ani a Pilonului III. 85 de milioane de lei s-au plătit activ. De obicei erau pe la 70 și ceva. Adică e o sumă cu 10% mai mare decât în mod normal. Retragerile chiar au scăzut ușor. La Pilonul II n-a fost mare variație tot de la aproape de 2 miliarde de lei contribuții. Chiar dacă nu mai plătești contribuții, chiar dacă ai ajuns și îndeplinești condițiile de pensionare, banii tăi sunt reinvestiți în mod continuu până vine cineva și îi cere”.

Întrebat despre situația în care un participant la pensii private decedează fără să lase moștenitori, George Moț a explicat modul în care s-au schimbat regulile în timp.