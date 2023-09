Novak Djokovici a câștigat US Open 2023, revenind pe locul 1 în clasamentul ATP

Novak Djokovici (Serbia) a câştigat US Open 2023! Astfel, el a urcat de pe locul 2 în clasamentul ATP pe prima poziție, redevenind cel mai bun jucător de tenis din întreaga lume. În plus, el a egalat recordul lui Margaret Court, de 24 de titluri de grand slam câştigate.

El l-a învins pe Daniil Medvedev (Rusia – numărul 3 în clasamentul ATP), scor 6-3, 7-6 (5), 6-3. Confruntarea lor a durat trei ore şi 16 minute. După finală, Novak Djokovici i-a adus un omagiu lui Kobe Bryant.

„Să intru în istoria acestui sport este ceva cu adevărat remarcabil şi special. Evident, în toate modurile posibile, în toate sensurile posibile ale cuvântului special. Este greu de descris în cuvinte. Aveam un vis în copilărie, la şapte, opt ani. Voiam să devin cel mai bun jucător din lume şi să câştig trofeul de la Wimbledon. Era singurul lucru pe care mi-l doream, dar apoi, când am reuşit, evident că am început să visez noi vise şi să îmi stabilesc noi obiective, noi ţeluri. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi aici, alături de voi, vorbind despre 24 de Slamuri. Niciodată nu am crezut că asta va fi realitatea, dar în ultimii doi ani am simţit că am o şansă, că am o şansă la istorie – şi de ce să nu profit de ea dacă mi se prezintă”, a declarat el în timpul ceremoniei de înmânare a trofeului.

Novak Djokovici a câștigat, astfel, al 96-lea trofeu din cariera sa la simplu. Vă amintim că, anul acesta, el a câştigat şi Australian Open şi French Open.

Novak hoists the 🏆 once again in New York! pic.twitter.com/LmZGzxT4Tp — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Despre Novak Djokovici

Novak Djokovici și-a început cariera profesionistă în 2003. La 20 de ani, el a întrerupt seria de 11 majore consecutive a lui Roger Federer și Rafael Nadal, câștigând primul său titlu de Grand Slam la Australian Open 2008. În 2010, s-a alăturat lui Federer și Nadal în Big Three și au dominat tenisul masculin mai bine de un deceniu.

În 2011, s-a clasat pentru prima dată pe locul 1. În acel an, a câștigat din patru competiții majore și un record de cinci evenimente Masters în sezonul de atunci.

A rămas cel mai bun jucător din tenisul masculin pentru restul deceniului, câștigând cele mai multe titluri majore și Masters. A câștigat patru din cele cinci titluri ale sale la finalele ATP consecutiv, din 2012 până în 2015. A terminat anul ATP pe locul 1 timp de șapte ani și pe locul 2 timp de trei ani în următorul deceniu.

În 2015, a jucat 15 finale consecutive, inclusiv toate cele patru finale majore și opt finale de Masters. A câștigat, astfel, trei competiții majore și un record de sezon de șase evenimente Masters, precum și Finala ATP.

În anul următor, el a câștigat Openul Francez din 2016 pentru a finaliza primul și singurul Grand Slam în afara anului calendaristic din Era Open și primul său Grand Slam din carieră (toate cele patru turnee de Grand Slam).

A devenit primul om de la Rod Laver în 1969 care a deținut toate cele patru titluri majore simultan și singurul din istorie care a făcut acest lucru pe trei suprafețe diferite. În 2021, a câștigat Openul Francez și a devenit primul om din Era Open care a realizat de două ori Career Grand Slam.[18]