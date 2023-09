Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, cap de serie numărul 2, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului. El a ajuns în penultimul act la Flushing Meadows pentru a 13-a oară.

Djokovici a trecut în sferturi de americanul Taylor Fritz, cap de serie numărul 9, scor 6-1, 6-4, 6-4. Meciul a durat două ore şi 34 de minute.

În semifinale, Djokovici va evolua cu învingătorul meciului Ben Shelton (SUA/locul 47 mondial) – Frances Tiafoe (SUA/favorit 10). Pentru Djokovici, semifinala de la US este a 47-a din carieră la un grand slam.

Novak Djokovic nu a pierdut niciodată un sfert de finală la US Open. Atingând a 47-a semifinală de Grand Slam din carieră (10 la Australian Open, 12 la Roland Garros, 12 la Wimbledon și 13 la US Open), sârbul deține acum recordul absolut la acest capitol, depășindu-l pe Roger Federer, care a ajuns în 46 de semifinale de Grand Slam de-a lungul carierei.

În plus, Nole i-a mai „furat” elvețianului un record în Era Open, deoarece a ajuns pentru a șasea oară în semifinalele tuturor celor patru turnee de Grand Slam (5 pentru Federer). Sîrbul a câştigat titlul la US Open în 2011, 2015 şi 2018. Nou record bătut de Novak Djokovic la US Open. Sârbul l-a detronat pe Federer.

Mai mult decât atât, Djokovic a obținut marți seară a 250-a victorie a sa în fața unui jucător din Top 10 ATP, cele mai multe victorii de când a fost introdus clasamentul ATP. Pe locul secund în acest top este nimeni altul decât Roger Federer, cu 224 de victorii în fața adversarilor din Top 10 ATP, elvețianul fiind urmat de Rafael Nadal (186), Ivan Lendl (166) și John McEnroe (128).

HISTORIC❗

🇷🇸 @DjokerNole has become the first man in ATP rankings history to record 250 career wins over Top 10 players after his victory over #9-ranked Fritz at the #USOpen today. 👏

250: Novak Djokovic 💪

224: Roger Federer

186: Rafael Nadal

166: Ivan Lendl

128: John McEnroe

— TENNIS (@Tennis) September 5, 2023