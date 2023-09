Simona Halep primește mesaje de sprijin din cele mai variate medii internaționale din domeniul sportului. Ahmad Nassar, directorul executiv al PTPA, a calificat drept o rușine faptul că sportiva încă nu a primit un verdict. Vă amintim că Halep trece printr-un proces de dopaj care durează de mai bine de un an.

Printre marile nume care și-au afirmat sprijinul față de sportiva din România s-au numărat și John Millman, sfertfinalist de US Open și Alize Cornet, locul 79 în clasamentul feminin.

De astăzi îl putem plasa pe această listă importantă și pe Ahmad Nassar, directorul executiv al asociației fondate de Novak Djokovic. Asociația a fost constituită tocmai pentru astfel de cazuri, având misiunea de a proteja drepturile jucătorilor de tenis.

Nassar susține că ceea ce s-a întâmplat în cazul Halep este o adevărată „rușine”, însă afirmă și că nu este surprins.

Ahmad Nassar a făcut o scurtă declarație pe contul său de Twitter. Acesta blamează pentru această situație WTA (Women’s Tennis Association). Potrivit lui, asociația nu își mai respectă responsabilitățile față de jucători.

Ahmad Nassar susține că acest tip de comportament din partea instituțiilor din lumea tenisului a declanșat nevoia pentru organizații de tipul PTPA.

Agree that it’s a disgrace. Patently unfair to @Simona_Halep, her family, team, and fans. However, I am not surprised that the tour hasn’t spoken out on this. The tours long ago abdicated their responsibilities towards the players here. This is just one example of why claiming to… https://t.co/tgCwKNhgEU

