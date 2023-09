Simona Halep așteaptă în continuare un verdict în cazul său de dopaj. Întâi, Agenția Internațională a Integrității în Tenis (ITIA) a amânat audierile româncei, care au avut loc în urmă cu două luni, iar acum amână verdictul.

Darren Cahill, fostul său antrenor, precum și tenismenul australian John Millman, i-au luat apărarea româncei în mediul online, iar acum și o voce din tenisul feminin și-a arătat sprijinul. Franțuzoaica Alize Cornet (33 de ani, 73 WTA) a răspuns inițial postării lui John Millman, fiind de acord cu punctul de vedere al acestuia.

Couldn’t agree more! What is happening to Simona is completely outrageous, and this crazy situation needs to end asap. I don’t really understand the silence around it either 😪 Justice for Simona ✊️ !

Ulterior, Alize Cornet a scris un mesaj pe pagina sa de Twitter. Aceasta a cerut dreptate pentru Simona Halep și le-a cerut oamenilor să o susțină pe sportiva din Constanța.

Come on people, let’s join forces.

This is going way too far, and for far too long @itia_tennis @ITFTennis

The tennis world just wants what’s fair.

We want #JusticeForSimona ✊️

— Alize Cornet (@alizecornet) September 4, 2023