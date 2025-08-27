Surse politice au confirmat că adevărata propunere a președintelui României, Nicușor Dan, pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) nu este Gabriel Zbârcea, numele vehiculat în presă, ci profesorul universitar Valentin Naumescu.

Potrivit acelorași surse, varianta Zbârcea ar fi fost doar o diversiune pentru a deturna atenția presei și a clasei politice.

Valentin Naumescu este profesor de relații internaționale la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și consul general al României. Cariera sa academică și diplomatică este completată de un CV consistent, ce include și un grant al Soros Open Society Foundation obținut în anul 2000 pentru finalizarea cercetării doctorale, scrie EVZ.ro.

În spațiul public, Naumescu s-a remarcat prin poziții ferme pro-UE și pro-NATO, dar și prin critici constante la adresa politicilor președintelui american Donald Trump. În general, este considerat apropiat de zona democrată din SUA, fapt ce îi oferă vizibilitate în mediul occidental, dar îl face vulnerabil la contestările interne, într-un climat politic marcat de polarizare.

Într-un interviu acordat pe 18 mai 2025 pentru The Washington Post, cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din România, Naumescu declara:

„Aceste alegeri arată o jumătate a societății care chiar o urăște pe cealaltă jumătate. Tabăra pro-Simion (adică favorabilă candidatului anti-Soros) este în ofensivă. Ei simt că a venit timpul lor. Iar cealaltă jumătate este în defensivă, încercând să apere normalitatea noastră europeană.”

Un director civil la SRI, cu experiență în diplomație și relații internaționale, ar putea aduce un echilibru între controlul democratic și operațiunile serviciului, precum și o capacitate mai mare de cooperare externă într-un context global tensionat. Totuși, apropierea lui Naumescu de ceea ce este numit în plan intern „Rețeaua Soros”, împreună cu pozițiile sale anti-Trump, riscă să genereze tensiuni majore în relația cu Washingtonul.

Avocatul Gabriel Zbârcea, co-fondator al casei de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, este propunerea președintelui României, Nicușor Dan, pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații (SRI), potrivit unor surse politice citate de Financial Intelligence.

Zbârcea este recunoscut ca unul dintre cei mai experimentați avocați din România, cu expertiză în fuziuni și achiziții, legislația din domeniul energiei și gazelor naturale, dar și în proiecte majore de securitate energetică în România și Republica Moldova. A consiliat companii românești și multinaționale, inclusiv clienți din SUA, Franța, Marea Britanie și Germania.

De asemenea, a asistat la joint-venture-uri internaționale, restructurări corporative și investiții de tip greenfield în domenii strategice precum energie regenerabilă, petrol, gaze, minerit și oțel. A jucat un rol important în primele procese de privatizare din România, inclusiv în sectorul energetic.

„Am spus-o și o voi susține mereu. Este casa mea, țara părinților și bunicilor mei, țara copiilor mei, locul în care mă simt cel mai bine, mă simt împlinit alături de cei dragi. România are foarte multe atuuri. În primul rând, oamenii: avem o țară cu oameni creativi, calzi, cu credință în Dumnezeu, inteligenți, descurcăreți, care au trăit și experimentat multe, regimul comunist, tranziția spre o societate democratică și economia de piață. Toate aceste încercări ne-au pregătit pentru viață și provocările ei. Românii sunt mai greu de păcălit, avem valori și repere adânc săpate în conștiința de neam. Apoi amplasarea geografică: munte, mare, deltă, avem peisaje unice în lume. Poziționarea geografică este un mare avantaj și din punct de vedere strategic și geopolitic. Nu în ultimul rând, stabilitatea, suntem și am fost o țară stabilă. Nu avem probleme legate de infracționalitatea violentă, terorism, poluare, nu avem convulsii sociale de mare amploare. Șansa României stă în oameni. Oamenii vor genera schimbarea și politicienii o vor pune în aplicare. Avem nevoie de unitate. Dezbinarea și luptele interne nu duc nicăieri, din contră, ne fac vulnerabili. Sper ca toți cei implicați în mecanismul decizional să înțeleagă că țara trebuie, mereu, pusă pe primul loc și nu interesele de partid și cu atât mai puțin interesele personale”, a declarat Gabriel Zbârcea.

Absolvent al Liceului „Gheorghe Lazăr” și al Facultății de Drept, Universitatea București, Gabriel Zbârcea a fost martor direct la Revoluția din 1989 și implicat activ în manifestațiile din Piața Universității.

„Noi am fost generația care am trăit Revoluţia din 1989. Eram în clasa a XI-a în 1989. Eram cu fratele meu în Piaţa Universităţii, la Revoluţie, şi îmi amintesc că mama ne căuta prin piaţă ca să mergem acasă, pentru că se trăgea cu trasoare. Eram dornic de libertate. După `90, am militat împreună cu mulți dintre colegii de generație în Piața Universității. Am avut pancartă cu Liceul Lazăr, am avut un eveniment în cadrul liceului în care fostul prim-ministru Petre Roman a venit să se prezinte într-un amfiteatru și, brusc, au început să circule baloane cu Votez Ion Rațiu. Am început să cântăm Imnul Golanilor, până când premierul Petre Roman a plecat. Pe 13 iunie 1990, am fost printre cei care am forțat reintrarea în Piața Universității. Credeam că avem puterea să înfrângem acea hoardă de mineri si am încercat să intrăm în piață. Îmi amintesc că un miner m-a întrebat cu cine am votat. Și i-am spus că nu am vârsta de vot, ceea ce era adevărat. N-am putut să votez în 1990, dar pentru mine fenomenul Piața Universității m-a marcat. Multe din lucrurile care s-au întâmplat în evoluția mea ulterioară au avut ca rădăcină fenomenul Piața Universității”, spune acesta.

A condus Liga Studenților timp de aproape trei ani, organizând acțiuni de protest împotriva regimului Iliescu și manifestații pentru eliberarea lui Ilie Ilașcu, deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol.

În cariera sa, Zbârcea a fost consilier de stat al prim-ministrului (2004–2005) și președinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), gestionând procese importante de privatizare, inclusiv al Băncii Comerciale Române. De asemenea, a condus Comitetul Interministerial pentru Angajamentele de Aderare la UE pe capitolul „Concurență”.

Pe lângă cariera juridică și publică, Zbârcea a susținut proiecte dedicate memoriei eroilor români. Casa de avocatură pe care o conduce sprijină campania „Onor Veteranilor de Război”, derulată de Ministerul Apărării Naționale.