Călin Georgescu a declarat într-o intervenție la postul Realitatea PLUS că Eduard Hellvig, fost director al SRI, ar ocupa funcția de șef de campanie al lui Crin Antonescu și că, din această poziție, ar continua să utilizeze resursele Serviciului Român de Informații. Afirmațiile sale au generat rapid o reacție din partea celor vizați.

Eduard Hellvig a scris pe platforma X:

„Am primit recent în public o serie de amenințări cu dezvăluiri fără seamăn din partea d. Georgescu C. Nu este vreo noutate cutremurătoare, am mai fost amenințat. Și cât am fost ministru, și de nenumărate ori pe parcursul mandatului de la SRI. Cititorii își amintesc desigur că am fost și reclamat si anchetat de Agenția Națională de Integritate chiar când dețineam funcția de Ministru al Dezvoltării. Alte vremuri, alte lucrări.

Fostul șef al SRI a declarat că nu îl cunoaște pe Călin Georgescu, însă acesta se referă la el folosind diminutivul „Edi”, un apelativ folosit de prieteni, amici sau cunoștințe care încearcă să pară mai familiare. Hellvig a precizat că acest lucru nu reprezintă o problemă majoră sau o lipsă de politețe care să-l afecteze, însă consideră că astfel Georgescu încearcă să creeze o impresie de apropiere.

„Domnia sa vine cu niște ‘bombe’ despre care vrea să lase impresia că sunt rezultat al unei bune cunoașteri despre dedesubturile serviciilor. În realitate, d. Georgescu lucrează mult din imaginație și se lasă prea lesne asmuțit, păcălit, trimis la înaintare cu declarații fără substanță reală.

Am tot atâtea terenuri de golf câte porturi maritime are Bolivia. Nu am birou, nu am secretară. Am doar minime măsuri de protecție pe care le au toți foștii șefi de servicii de informații, care au primit, fiecare, amenințări mult mai consistente de-a lungul carierelor”, a adăugat acesta.