În presa națională au apărut informații despre posibila nominalizare a avocatului Gabriel Zbârcea ca potențial viitor director al Serviciului Român de Informaţii (SRI), în spațiul public autohton au fost difuzate minciuni și speculații neîntemeiate cu privire la profilul moral și profesional al acestuia și, respectiv, la activitatea societății de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații. Având în vedere această campanie de denigrare, societatea de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații ţine să facă publice următoarele informații:

Nici Societatea Ţuca Zbârcea & Asociații, nici Gabriel Zbârcea și niciunul dintre avocații parteneri care activează în cadrul acesteia nu are vreo afiliere politică de nicio natură.

Nici Societatea Ţuca Zbârcea & Asociații, nici Gabriel Zbârcea și niciunul dintre avocații parteneri care activează în cadrul acesteia nu fac obiectul vreunor acuzații de natură penală.

Sumele încasate de Societatea Țuca Zbârcea & Asociații cu titlu de onorarii avocațiale au ca temei contracte încheiate cu respectarea fidelă a normelor legale și deontologice ce guvernează profesia de avocat, sunt corespunzătoare unor servicii profesionale reale și au fost, în mod transparent, impozitate conform normelor fiscale relevante.

Societatea Ţuca Zbârcea & Asociații a reprezentat cu succes statul român în numeroase litigii și arbitraje internaționale, cu imense mize financiare și de imagine, iar beneficiul valoric total al statului, rezultat din aceste victorii judiciare, a depășit 700 milioane de euro.

Faptul că Țuca Zbârcea & Asociații a acordat asistență juridică unei companii private într-un arbitraj internaţional împotriva statului român nu echivalează nicidecum cu o descalificare profesională sau cu un act ilegal sau nedeontologic. De altfel, conform normelor și procedurilor care guvernează profesia, avocatul are deplină libertate în alegerea clientului pe care îl reprezintă, dar nu poate fi confundat cu acesta din urmă. În litigiul evocat, echipa dedicată misiunilor de asistenţă și reprezentare în arbitraj nu l-a avut în componență pe avocatul Gabriel Zbârcea.

Acuzaţia că Societatea Ţuca Zbârcea & Asociații ar fi „un cuib neo-legionar” este o calomnie dezgustătoare, iar autorul ei va răspunde, sperăm, în temeiul legii și în fața instanţei.

Societatea Ţuca Zbârcea & Asociații ține foarte mult la conservarea prestigiului și reputației clădite cu profesionalism și dăruire în peste două decenii de activitate, motiv pentru care va acționa în justiție pe autorii calomniilor și denigrărilor comise, pentru repararea prejudiciului de imagine cauzat.