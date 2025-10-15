Un pas important în modernizarea sistemului judiciar românesc a fost făcut odată cu adoptarea de către Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a proiectului de lege care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești.

Potrivit noilor prevederi, hotărârile instanțelor vor conține doar argumentele și decizia propriu-zisă, eliminând secțiunile care reiau susținerile părților – informații care se regăsesc deja la dosar. În acest mod, magistrații vor avea mai puțină muncă birocratică, iar soluțiile vor fi publicate mai rapid, ceea ce va contribui direct la scurtarea duratei proceselor.

Reforma menține însă elementele esențiale pentru transparența actului de justiție: în continuare, fiecare hotărâre va cuprinde expunerea faptelor reținute de instanță pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept care stau la baza deciziei, precum și justificările pentru admiterea sau respingerea cererilor formulate de părți.

Inițiativa aparține deputatei Oana Murariu (USR Cluj), care susține că schimbarea este una practică, necesară și inspirată de modele europene deja funcționale.

„Este o schimbare care va avea un impact pozitiv imediat și puternic în justiție. Eliminăm din hotărârile judecătorești reluarea elementelor deja cunoscute de părți și menținem efectiv argumentele și soluția instanței. Acest lucru va ușura mult munca judecătorilor și le va permite să se axeze pe fondul cauzei. Beneficiarii finali vor fi chiar părțile, prin scurtarea duratei proceselor, primind mai rapid hotărârea judecătorească, dar și prin creșterea calității actului de Justiție”, a explicat deputata Murariu.

Tot ea a adăugat că proiectul are susținerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și că acesta reprezintă „un nou pas concret în reforma necesară a Justiției românești”.

„Este o lege care aduce un nou pas concret în reforma necesară a Justiției românești. Mă bucur că CSM a susținut adoptarea sa. E vorba de o schimbare absolut binevenită, pe un model care funcționează deja cu succes în multe state europene. Belgia, Danemarca, Letonia, Polonia și Portugalia sunt doar câteva exemple în acest sens. Acum, iată, că se va întâmpla și în România”, a subliniat deputata USR.

Această modificare legislativă continuă o serie de reforme promovate de Oana Murariu în domeniul justiției digitale. Deputata de Cluj este și inițiatoarea Legii 192/2022, care a introdus comunicarea hotărârilor judecătorești prin e-mail, și a Legii 139/2024, ce prevede desemnarea digitală a experților judiciari în funcție de gradul de încărcare, pentru a asigura un proces mai echilibrat și eficient.

Prin toate aceste măsuri, se urmărește nu doar scurtarea duratei proceselor, ci și creșterea calității actului de justiție, reducerea sarcinilor administrative și alinierea României la standardele europene în materie de eficiență și transparență judiciară.

Adoptarea legii este considerată de specialiști un pas semnificativ spre modernizarea și debirocratizarea sistemului judiciar, oferind judecătorilor mai mult timp pentru analiza de fond și pentru calitatea deciziilor, în locul activităților de copiere și redactare extensivă a documentelor deja existente la dosar.