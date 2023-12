Ilie Năstase, întâlnire cu Elena Ceaușescu! Fostul tenismen a vorbit despre un incident petrecut în perioada în care era în activitate. La acea vreme, i s-au adus acuzații extrem de grave.

Mai exact, în anul 1972, România a pierdut un meci din Cupa Davis în favoarea Statelor Unite ale Americii. Atunci, Ilie Năstase a fost acuzat că a vândut meciul americanilor. Fostul lider ATP a spus că după acea întâmplare, s-a întâlnit atât cu fostul președinte Nicolae Ceaușescu, cât și soția sa, Elena Ceaușescu. Aceasta i-a spus că ea și soțul ei nu cred zvonurile și că nu va păți nimic.

„Asta este o mare tâmpenie că am vândut meciul. Dar Țiriac era supărat pe mine. Și avea dreptate. (Cum a reacționat Ceaușescu?) A respectat protocolul. Ne-a primit după finală, pe noi și pe americani. Eu mi-am cerut scuze că nu pot să stau prea mult, am ciocnit un pahar și am plecat, că aveam avion spre Barcelona. Unde, la o săptămână distanță, aveam să-l bat pe Smith. Ca să vezi cum e viața!

(E adevărată povestea aia cu „Tovarășa” Elena Ceaușescu care v-a abordat atunci? Pare neverosimil) Da. Când să ies din sediul CC (n. red, Comitetul Central al PCR) era o femeie cu batic pe cap, stătea, așa, rezemată de un perete.

(Nu ați recunoscut-o?) Când m-am apropiat, da. „Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino să vorbim puțin!”. „Sărut mâna, doamnă!” Eu îi răspund că am avion spre Barcelona. ‘Uite, s-au auzit zvonuri că ai vândut meciul americanilor. Dar noi nu credem așa ceva. Tu du-te liniștit că n-o să-ți facă nimeni nimic‘”, a declarat acesta într-un interviu pentru gsp.ro.