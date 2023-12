Ilie Năstase, legendă a tenisului și primul lider mondial al ATP din istoria României, a făcut recent publice detalii despre pensia sa militară. La vârsta de 77 de ani și cu gradul de general-maior în retragere, Ilie Năstase primește lunar o „pensie specială” în cuantum de 1.435 de lei.

Deși a ocupat poziția de lider mondial al ATP și a fost recunoscut ca unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie, Ilie Năstase afirmă că nu a fost recompensat în mod corespunzător pentru contribuțiile sale remarcabile. Pensia sa actuală, în valoare de 1.435 de lei lunar, reprezintă, conform spuselor sale, singura formă de compensație pe care o primește. În trecut, sportivul și-a exprimat nemulțumirea cu privire la nivelul pensiei sale și a comentat ironic speculațiile referitoare la statutul său de „pensie specială”.

„Nu am fost răsplătit (n.r. pentru că a fost primul lider din istoria ATP), nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună.

Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic, dar dacă tot dau la alţii, şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că eu am pensie specială… Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt, cât or primi ăia?”, a declarat Ilie Năstase.