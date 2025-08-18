Din cuprinsul articolului Și mai mute insolvențe

Evoluția plasează țara noastră în topul european, după Olanda și Spania, confirmând o efervescență a mediului antreprenorial în ultimele luni.

La nivelul Uniunii Europene, numărul companiilor înființate a crescut cu 4,6% în perioada aprilie–iunie 2025, comparativ cu primele trei luni ale anului. România a consemnat însă un avans mult mai accelerat, de 19%, depășită doar de Olanda, unde creșterea a fost de 57,7%, și de Spania, cu un plus de 27,6%. În celelalte state membre, ritmul a fost mai temperat, însă trendul general rămâne pozitiv.

În aproape toate sectoarele economice s-au înregistrat majorări ale numărului de companii nou-înființate, cu excepția industriei, unde nivelul a rămas constant. Transporturile, sectorul IT și comunicațiile, dar și serviciile financiare s-au dovedit cele mai dinamice domenii, cu avansuri importante în întreaga Uniune.

Pe de altă parte, raportul Eurostat arată și o creștere a numărului de insolvențe, de 1,7% la nivel european. România figurează și aici printre țările cu evoluții îngrijorătoare, înregistrând o majorare de 17,7% a cazurilor de faliment, după Letonia, Cipru și Slovacia. Această dublă realitate – o expansiune puternică a inițiativelor antreprenoriale, dar și o creștere a vulnerabilității unor firme – conturează un peisaj economic în care oportunitățile se împletesc cu riscurile.

Specialiștii atrag atenția că această efervescență antreprenorială este un semn al încrederii în piață și al dorinței de a investi în sectoare cu potențial de creștere, însă avertizează că sustenabilitatea noilor afaceri depinde de accesul la finanțare, de stabilitatea fiscală și de politicile publice menite să sprijine IMM-urile. România are șansa să valorifice această energie antreprenorială, însă succesul pe termen lung va depinde de capacitatea companiilor de a rezista pe piață și de a transforma entuziasmul inițial în afaceri solide și durabile, scrie G4Media.

Această dinamică din mediul de afaceri românesc vine într-un moment în care economia trece prin transformări majore, iar accesul la fonduri europene și programe de sprijin pentru startup-uri joacă un rol important în stimularea investițiilor. Tot mai mulți tineri antreprenori, dar și investitori experimentați aleg să își dezvolte proiectele pe plan local, profitând de oportunitățile create de digitalizare și de noile tendințe de consum. România pare astfel să își consolideze poziția de hub emergent pentru afaceri în regiune, însă provocarea rămâne aceea de a transforma creșterea accelerată a numărului de firme într-o dezvoltare economică stabilă și sustenabilă.