În paralel, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff, a afirmat că președintele rus Vladimir Putin ar fi acceptat să permită „garanții de securitate robuste” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui potențial acord de pace. Aceste garanții ar fi similare cu cele prevăzute în Articolul 5 al NATO, care implică protecția colectivă a unui stat membru. Cu toate acestea, Witkoff a subliniat că acest acord ar necesita un angajament legislativ din partea Rusiei de a nu ataca alte teritorii după semnarea acordului de pace.

În ceea ce privește cerințele Rusiei, Putin a insistat asupra eliminării „cauzelor războiului”, solicitând neutralitatea Ucrainei și renunțarea la aspirațiile de aderare la NATO. Aceste cerințe rămân puncte majore de blocaj în negocierile privind un posibil acord de pace, scrie Mediafax.

În timp ce Rusia solicită garanții de securitate și concesii teritoriale în schimbul unui acord de pace, comunitatea internațională, inclusiv UE și SUA, continuă să susțină Ucraina, subliniind importanța respectării suveranității și integrității teritoriale a acesteia. Negocierile rămân complexe, iar viitorul acord de pace depinde de compromisurile și angajamentele asumate de toate părțile implicate.

Liderii Uniunii Europene, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au reafirmat sprijinul total pentru Ucraina. Ei au subliniat că orice acord de pace trebuie să respecte integritatea teritorială a statului ucrainean și au respins orice concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Securitatea europeană rămâne, astfel, un element non-negociabil.

Uniunea Europeană și liderii săi consideră că stabilitatea regională și securitatea europeană nu sunt negociabile și că orice acord trebuie să includă garanții care să împiedice Rusia să exercite presiuni asupra altor state din regiune. În declarațiile lor publice, oficialii europeni au mai menționat că sprijinul pentru Ucraina nu se limitează doar la aspectul diplomatic, ci include și asistență economică, militară și umanitară, menită să susțină capacitatea Ucrainei de a se apăra și de a-și reconstrui infrastructura afectată de conflict.

De asemenea, Uniunea Europeană urmărește cu atenție procesul de negociere și pune accent pe coordonarea cu Statele Unite și alte parteneri internaționali, pentru a se asigura că eventualele garanții de securitate pentru Ucraina sunt solide și aplicabile în mod concret. Oficialii europeni au reiterat că pacea durabilă poate fi realizată doar printr-un echilibru între respectarea dreptului internațional și protecția suveranității statelor, fără a favoriza forțele care folosesc amenințarea sau violența pentru a-și atinge obiectivele.