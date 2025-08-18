România se pregătește să înfrunte un nou episod de vreme severă, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni seara, mai multe avertizări de tip cod portocaliu și cod galben. Fenomenele vizate includ ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar zone întinse din Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia se află sub incidența acestor alerte.

Prima atenționare intră în vigoare luni, 17 august, de la ora 21:00 și se menține până marți, 18 august, ora 10:00. Ea vizează cea mai mare parte a Transilvaniei și centrul Moldovei, unde se anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–55 km/h. Pe alocuri, sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă pot atinge 20–25 l/mp, depășind izolat 40 l/mp.

Mult mai severe sunt fenomenele vizate de codul portocaliu, valabil în același interval – între 17 august, ora 21:00 și 18 august, ora 10:00. Sub avertizare se află județele Maramureș, Suceava, Botoșani și Neamț, precum și zona montană a județului Bistrița-Năsăud. În aceste regiuni, meteorologii anunță averse însemnate cantitativ, ce pot acumula în scurt timp 40–50 l/mp, iar local chiar peste 60 l/mp. Specialiștii atrag atenția că există risc ridicat de scurgeri pe versanți, viituri rapide și acumulări de apă în zonele joase.

Marți, instabilitatea atmosferică se va extinde și în sudul țării. O nouă avertizare cod galben este valabilă 18 august, între orele 12:00 și 23:00, vizând Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Carpații Meridionali. În aceste zone se vor produce averse torențiale, descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. Nu este exclusă apariția grindinei, de la dimensiuni mici până la medii (1–3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp.

ANM precizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, alertele vor fi actualizate prin mesaje nowcasting, care semnalează fenomenele imediate de intensitate mare. Populația este sfătuită să urmărească periodic buletinele meteorologice și să evite deplasările în zonele aflate sub avertizări, mai ales pe timp de noapte.

Autoritățile recomandă verificarea șanțurilor și rigolelor pentru a preveni acumularea de apă, precum și evitarea zonelor forestiere sau a drumurilor expuse viiturilor. În caz de fenomene severe, sistemul RO-ALERT va transmite mesaje de avertizare direct pe telefoanele mobile.