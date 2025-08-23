Roger Federer, legendarul campion elvețian cu 20 de titluri de Grand Slam, a intrat oficial în clubul miliardarilor, potrivit celei mai recente evaluări realizate de Forbes.

La vârsta de 44 de ani, fostul tenisman, retras din competițiile oficiale în 2022, are o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, devenind astfel al doilea jucător de tenis care atinge acest prag după Ion Țiriac.

Forbes subliniază că succesul financiar al lui Federer nu se datorează doar performanțelor sale de pe teren, ci și investițiilor inteligente făcute în afara acestuia.

Participația sa minoritară în compania elvețiană de încălțăminte și îmbrăcăminte „On” a contribuit semnificativ la creșterea averii sale, firma câștigând rapid popularitate la nivel global.

În plus, cariera lui Federer a fost susținută de contracte de sponsorizare extrem de profitabile. După despărțirea de Nike, el a semnat un contract de 10 ani cu Uniqlo, în valoare de 300 de milioane de dolari.

De asemenea, este ambasador global pentru branduri de renume mondial precum Rolex și Moët & Chandon, toate aceste parteneriate generând venituri substanțiale anual.

De-a lungul carierei sale, Federer a câștigat aproape 131 de milioane de dolari doar din premii, ceea ce îl plasează pe locul al treilea în istoria tenisului, după Novak Djokovic (189 de milioane de dolari) și Rafael Nadal (135 de milioane de dolari).

Acești bani, împreună cu investițiile și contractele de sponsorizare, au consolidat statutul său de miliardar.

Chiar dacă s-a retras oficial, Federer continuă să facă apariții speciale pe teren. În octombrie, el va fi cap de afiș într-un meci demonstrativ la Shanghai Masters, intitulat „Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match”. Deși suma pe care o va câștiga nu este publică, este clar că legendarul tenisman va fi bine plătit pentru această participare.

Roger Federer devine astfel al șaptelea sportiv din lume care ajunge miliardar, alături de nume precum Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods, Junior Bridgeman și Ion Țiriac.

Michael Jordan, evaluat la 3,8 miliarde de dolari, a intrat în club în 2014, în timp ce Magic Johnson a atins statutul de miliardar în octombrie 2023, cu o avere de 1,5 miliarde de dolari.

LeBron James și Tiger Woods rămân singurii sportivi miliardari care continuă să practice activ sportul, cu averi de 1,2, respectiv 1,3 miliarde de dolari.