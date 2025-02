Simona Halep a făcut avere din tenis. De-a lungul carierei sale, românca a acumulat câștiguri totale de peste 40 de milioane de dolari. Mai exact, 40.232.663 de dolari din premiile obținute la turneele de tenis, poziționându-se pe locul al treilea în clasamentul all-time al câștigurilor din tenisul feminin.

Ea este depășită doar de surorile Serena și Venus Williams, cu 94 de milioane de dolari, respectiv 42 de milioane, conform WTA.

În plus față de premiile câștigate pe teren, constănțeanca a beneficiat de contracte de sponsorizare semnificative cu branduri de renume mondial, precum Nike, Wilson și Hublot, care i-au adus venituri suplimentare considerabile.

România a avut, de-a lungul istoriei, numeroși sportivi care au lăsat o amprentă semnificativă în domeniul lor, iar Ilie Năstase și Ion Țiriac sunt doar două exemple emblematice din tenis.

Ilie Năstase, care a cucerit titluri majore precum US Open (1972) și Roland Garros (1973), a obținut în cariera sa o sumă care, la vremea respectivă, era considerată impresionantă. Totuși, în comparație cu câștigurile actuale ale jucătorilor, această sumă nu mai reprezintă un premiu substanțial, fiind echivalentă cu suma obținută pentru eliminarea timpurie din competițiile mari de astăzi. Astfel, după 16 ani de carieră, Ilie Năstase a acumulat un total de 2.076.071 de dolari.

Pe de altă parte, Ion Țiriac a avut un an deosebit în 1968, când a reușit să ajungă până în sferturile de finală la Roland Garros și să se claseze pe locul 19 în clasamentul mondial. Cu toate acestea, câștigurile sale din acel an nu reflectau pe deplin succesul său pe teren, totalizând doar 5000 de dolari.

„În 1970 au început să se facă bani în sport. În 1968, de exemplu, am avut cel mai bun an al meu, am câștigat 17 turnee. În anul acela am făcut 5000 de dolari și mi-am cumpărat primul Mercedes. Un 280 S”, spunea Ion Țiriac într-un interviu pentru tiriaccollection.ro.