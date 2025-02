Simona Halep, una dintre cele mai mari sportive din istoria tenisului românesc, a anunțat că își încheie cariera la 33 de ani. Retragerea sa marchează sfârșitul unei perioade impresionante, în care a câștigat 24 de titluri WTA, inclusiv două Grand Slam-uri, și a dominat clasamentul mondial timp de 64 de săptămâni.

Deși a revenit în circuit în 2024, după o suspendare de nouă luni, Halep a decis să spună adio tenisului profesionist chiar în fața fanilor români, la Cluj-Napoca. Anunțul său a stârnit numeroase reacții din partea fanilor, jurnaliștilor și colegilor de circuit, care i-au recunoscut contribuția remarcabilă la acest sport.

Simona Halep și-a luat rămas-bun de la tenis într-un cadru emoționant, la Cluj-Napoca. Ultimul său meci, pierdut cu 1-6, 1-6 în fața italiencei Lucia Bronzetti, a fost unul simbolic, având loc în fața fanilor români. Cariera sa strălucitoare, presărată cu momente de glorie și provocări, a ajuns astfel la final.

Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! A fost ultimul meu meci la Cluj”, a declarat Halep în cadrul unei conferințe de presă de după partida de la Transylvania Open.

Aici m-am simţit cel mai bine, e o emoţie aparte, vă mulţumesc. Am parte de mulţi prieteni care au venit să mă vadă astăzi, echipa, din punct de vedere sportiv sunt o persoană împlinită, ce am realizat în tenis, nici nu am visat, dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele au fost mereu alături de mine, fără ei nu puteam realiza nimic. Vreau să le spun că îi iubesc şi le mulţumesc. (…)

În 2023, Halep a primit o suspendare de patru ani pentru dopaj, dar decizia a fost revizuită, iar perioada de suspendare s-a redus la doar nouă luni.

Revenirea sa în circuit s-a produs la Miami Open, în martie 2024, însă a fost eliminată încă din primul tur de spaniola Paula Badosa, după o pauză competițională de 569 de zile.

Născută pe 27 septembrie 1991, la Constanța, Simona Halep a început tenisul de la doar patru ani. Primul ei antrenor, Ioan Stan, a remarcat rapid talentul său, iar la 14 ani, Halep deja evolua în circuitul ITF.

În 2008, a reușit să câștige trofeul de junioare la Roland Garros, iar doi ani mai târziu a pătruns în circuitul profesionist. Performanțele sale au crescut constant, iar în 2013 a avut un an de excepție, cucerind șase titluri WTA pe toate suprafețele.

Momentul consacrării a venit în 2014, când a jucat prima sa finală de Grand Slam, la Roland Garros, și a ajuns în ultimul act al Turneului Campioanelor, la prima sa participare.

De-a lungul carierei, Halep a cucerit 24 de titluri WTA, dintre care două de Grand Slam: Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Performanțele sale i-au adus și 64 de săptămâni pe locul 1 mondial.

Anunțul retragerii a fost comentat de numeroși jurnaliști și personalități din lumea tenisului.

