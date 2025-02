Simona Halep a fost eliminată de la Transylvania Open 2025, după ce a pierdut în două seturi, 1-6, 1-6, în fața italiencei Lucia Bronzetti. Fără un antrenor de tenis stabil (ea acum se bazează doar pe ajutorul lui Daniel Dobre), Simona Halep nu reușește să-și revină.

În confruntarea sa cu Lucia Bronzetti, nu a reușit nici măcar un break, deși a avut o ocazie. Partida de tenis a fost scurtă, durând doar o oră.

Acesta a fost primul meci de tenis oficial la simplu pentru ea, după 99 de zile, ultima ei apariție fiind pe 28 octombrie 2024, când a pierdut la Hong Kong, China, în fața chinezoaicei Yue Yuan.

Nu accidentările par să fie problema principală, ci lipsa de formă, motiv pentru care sportiva evită să participe la turneele de tenis. A ratat competițiile din luna ianuarie, inclusiv Australian Open, spunând că are dureri. Deși s-a antrenat intens, jocul ei nu și-a revenit. Pauza lungă și suspendarea pentru dopaj par să o fi afectat serios, iar revenirea în circuitul profesionist este tot mai dificilă.

Pentru prezenţa sa în primul tur de la Transylvania Open, fostul lider al clasamentului WTA va primi 2.975 de dolari şi un punct WTA.

După ce s-a terminat meciul de tenis, Simona Halep a vrut să le mulțumească tuturor pentru că acel teren de tenis a fost mereu ca o casă pentru ea. În România, ea se simte cel mai bine la Cluj. Aici, a avut atât victorii, cât și înfrângeri, dar energia publicului i-a umplut mereu sufletul.

Din punct de vedere sportiv, ea se consideră o persoană împlinită pentru că a realizat în tenis mai mult decât și-ar fi imaginat vreodată, deși a muncit enorm pentru asta. A ținut să le mulțumească părinților și fratelui său, spunând că fără ei nu ar fi reușit nimic.

Acesta a fost ultimul ei meci la Cluj și Halep spune că nu știe dacă va mai reveni. Nu și-a dorit să plângă, dar speră să se revadă cu fanii ori de câte ori va fi posibil.

„E un pic greu să vorbesc. Vreau să vă mulţumesc, acest teren e casa mea. În România mă simt cel mai bine aici, vă mulţumesc. Au fost meciuri pe care le-am câştigat, dar şi meciuri pierdute, iar energia voastră mi-a umplut mereu sufletul.

Aici m-am simţit cel mai bine, e o emoţie aparte, vă mulţumesc. Am parte de mulţi prieteni care au venit să mă vadă astăzi, echipa, din punct de vedere sportiv sunt o persoană împlinită, ce am realizat în tenis, nici nu am visat, dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele au fost mereu alături de mine, fără ei nu puteam realiza nimic. Vreau să le spun că îi iubesc şi le mulţumesc. (…)

Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! A fost ultimul meu meci la Cluj. Cine ştie dacă mă voi mai întoarce, nu vreau să plâng. Sper să ne revedem de câte ori este posibil.

Ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate. Le doresc copiilor multă ambiţie, să ajungă în vârf, este obositor, epuizant, dar este frumos. Copilaşi aveţi încredere în voi, luptaţi, munciţi, pentru că merită”, a declarat Halep, după ce a pierdut meciul de tenis.