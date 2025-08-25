La mai bine de o lună de la accidentul aviatic petrecut în Porto Sant’Elpidio, Italia, procurorii au făcut publice primele rezultate ale expertizei tehnice privind moartea sportivului austriac Felix Baumgartner, celebru pentru saltul stratosferic din 2012.

Specialiștii au verificat cu atenție aparatul de zbor – o parapantă motorizată – și au constatat că motorul și elicea funcționau corespunzător. Prin urmare, varianta unei defecțiuni tehnice este exclusă. Consultantul tehnic al Parchetului, Marco Rech, a precizat că verificările vor continua, însă primele date indică faptul că aparatul nu a prezentat nicio problemă mecanică.

O descoperire semnificativă a fost faptul că sportivul a reușit să acționeze parașuta înainte de prăbușire.

Acest detaliu arată că Baumgartner era conștient în ultimele clipe, infirmând ipoteza pierderii cunoștinței în aer. Concluziile medicilor legiști vin în același sens: nu au existat semne de infarct sau atac cerebral.

Giuseppe Frigerio, angajat la serviciul de urgență italian și aflat în vacanță în zonă, a descris momentul tragediei. El a povestit cum parapanta a început brusc să piardă altitudine, prăbușindu-se „ca o rachetă” între două piscine ale unui resort. În ciuda intervenției rapide a martorului și a unei asistente medicale din Milano, sportivul nu a mai putut fi salvat.

Cercetările sunt desfășurate sub acuzația de omor din culpă împotriva unor persoane neidentificate, iar procurorii estimează că raportul complet va fi finalizat în aproximativ două luni. Un rol important în reconstituirea zborului îl vor avea și imaginile surprinse de camera video purtată de Baumgartner.

Născut la Salzburg, Baumgartner a atras atenția presei timp de mulți ani ca parașutist de tip base-jump, realizând salturi spectaculoase de pe structuri emblematice precum Turnurile Petronas din Kuala Lumpur și statuia lui Iisus Mântuitorul din Rio de Janeiro.

Faima mondială a venit în octombrie 2012, când a sărit dintr-un balon cu heliu aflat la aproape 39 de kilometri altitudine — cel mai înalt zbor cu balonul pilotat și cel mai înalt salt în cădere liberă realizat până atunci.

În timpul coborârii, a atins viteza maximă de 1.342,8 km/h, depășind bariera sunetului.