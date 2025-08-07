În urma publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale (CCR) nr. 319/2025, Traian Băsescu a transmis o solicitare oficială Administrației Prezidențiale prin care cere repunerea în drepturile prevăzute de Legea 406/2001, destinată foștilor șefi de stat.

Acesta a precizat că dorește plata indemnizației lunare în cuantum de 75% din indemnizația acordată președintelui în funcție, pentru o perioadă de 40 de luni, începând cu martie 2022 — momentul din care nu a mai primit această sumă.

Administrația Prezidențială a confirmat primirea cererii și a menționat că a luat act de decizia Curții, dar că suma exactă ce ar putea fi acordată lui Băsescu nu poate fi precizată deocamdată, deoarece există un proces pe rol la Curtea de Apel București, potrivit Antena 3 CNN.

Decizia Curții Constituționale publicată pe 1 august 2025 vine ca urmare a unei contestații depuse de Traian Băsescu, după ce, în 2021, Parlamentul i-a retras drepturile de fost președinte pe motiv că a fost declarat definitiv colaborator al fostei Securități.

Curtea a stabilit că Legea nr. 243/2021, prin care s-a modificat Legea 406/2001 pentru a exclude colaboratorii fostei Securități de la beneficiile acordate foștilor președinți, este neconstituțională în ansamblul ei.

În baza acestei hotărâri, drepturile lui Traian Băsescu, suspendate în 2022, trebuie restabilite de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial. Administrația Prezidențială a precizat însă că, potrivit Constituției, efectele se aplică doar pentru viitor, nu și retroactiv. Totuși, fostul președinte susține că are dreptul la sumele pierdute în ultimii trei ani și patru luni.

Pe lângă cererea privind indemnizația, fostul șef de stat ar urma să beneficieze din nou și de o locuință de protocol. Guvernul condus de Ilie Bolojan va analiza această posibilitate în ședința din vineri, 9 august 2025.

Conform legislației în vigoare, atribuirea unei reședințe oficiale pentru foștii președinți intră în competența Guvernului, nu a Administrației Prezidențiale, care a precizat în mod clar că nu are atribuții în acest sens.

Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila RAPPS în 2022, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat decizia CNSAS privind colaborarea sa cu Securitatea. Odată cu reluarea beneficiilor de fost șef de stat, vila de protocol ar putea fi reatribuită în baza prevederilor inițiale ale Legii 406.

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24 că fostul președinte Traian Băsescu va primi din nou locuință de la stat, decizia urmând să fie luată în ședința de mâine.

Tot în răspunsul transmis public, Administrația Prezidențială a clarificat faptul că nu are atribuții în acordarea protecției din partea SPP pentru fostul președinte, aceste decizii revenind instituțiilor competente, conform Legii nr. 47/1994.

În prezent, doar sprijinul logistic și deciziile privind beneficiile legate direct de Administrația Prezidențială, cum ar fi indemnizația, intră sub responsabilitatea acesteia.