În cadrul podcastului „Evenimentul Istoric”, difuzat miercuri, 6 august 2025, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Eugen Mihăescu, cunoscut caricaturist, jurnalist și fost ilustrator la publicații de prestigiu precum The New Yorker și Time, a oferit o serie de mărturii inedite despre activitatea sa artistică și politică din perioada comunistă.

Mihăescu a vorbit despre implicarea sa activă în protestele împotriva regimului Ceaușescu, desfășurate în New York, afirmând cu o undă de mândrie că a fost „un animator” al acestor manifestații. El a explicat că, deși la acea vreme Nicolae Ceaușescu era considerat un favorit al americanilor, acest sprijin nu l-a împiedicat să folosească arta ca formă de protest. A subliniat și caracterul schimbător al politicii externe americane, pe care a descris-o drept „o politică de bucătărie”, făcând aluzie la tendința SUA de a abandona liderii favorizați anterior.

Artistul a povestit că a realizat numeroase desene anti-Ceaușescu, inițial publicate într-un ziar cu tiraj redus, distribuit prin cartierele mărginașe, cofetării și aprozare. Ulterior, lucrările sale au fost preluate de publicații de anvergură, precum „Time”. Un episod relevant a fost acela în care un desen a ajuns în România, iar soacra sa, recunoscând lucrarea, s-ar fi speriat atât de tare încât ar fi fugit imediat din țară.

Mihăescu a atras atenția și asupra lipsei de reacție a presei americane față de evenimentele tragice petrecute în România anilor ’80, precum revolta muncitorilor de la Brașov din 1987. Potrivit acestuia, deși un comunist bătrân a semnalat printr-o scrisoare în New York Times că muncitorii erau împinși la sinucidere din cauza condițiilor inumane, presa nu a tratat serios subiectul.

În ceea ce privește Revoluția Română din 1989, Mihăescu a mărturisit că a urmărit evenimentele de la New York, într-un context personal ironic, fiind îndrăgostit la acea vreme. A criticat și postul Europa Liberă, pe care l-a considerat o unealtă a propagandei americane, dar și modul în care presa occidentală a continuat să-l menajeze pe Ceaușescu până în ultimul moment.