Istoricul Florian Banu s-a aflat în studioul „Evenimentul Istoric” pentru lansarea noii sale cărți: Lumini și umbre în istoria comunismului românesc (1948–1989). De-a Bughi Mambo Rag… Alături de el, Dan Andronic i-a pus întrebări dificile, pentru a descoperi cum viața de zi cu zi era un amestec de propagandă și improvizație, de teroare și umor amar. Un trecut care pare de neînțeles, dar pe care îl putem asculta din nou, pe ritmul lui fals, strident și tragicomic.

Dan Andronic l-a întrebat, printre altele, dacă plata anticipată a datoriei externe a fost idea lui Nicolae Ceaușescu.

„Tu ai studiat perioada asta foarte bine. (…) Nebunia asta, mizeria asta pe care a instituit-o Ceaușescu cu plata anticipată a datoriei externe… I s-a cerut sau a fost ideea lui? Adică ne-au cerut ăia banii înapoi mai devreme sau a fost ideea lui?”, a întrebat jurnalistul.

Astfel, Florian Banu a subliniat că orice creditor are tot interesul ca perioada de creditare să se lungească cât mai mult posibil, regulă care se aplică și în ziua de astăzi.

„Vă dați seama că orice creditor are tot interesul ca perioada de creditare să se lungească cât mai mult posibil. Vedeți că și în ziua de azi băncile nu sunt foarte bucuroase când vii și anunți o rambursare anticipată a creditului. La fel era și atunci. Din sursele existente până la momentul actual, se pare că a fost pur și simplu o izbucnire de orgoliu a lui Nicolae Ceaușescu, care a fost foarte afectat la un moment dat, povestește episodul și Ștefan Andrei în memoriile sale, de faptul că partenerii americani au condiționat redeschiderea unei linii de creditare de achitare unei sume mici pentru o țară undeva la 70 de milioane de dolari, ceea ce la nivel de țară era un fleac”, a explicat Florian Banu în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.

De asemenea, Florian Banu a amintit și de momentul în care Nicolae Ceaușescu i-a chemat pe responsabilii sistemului financiar românesc și le-a cerut să facă rost cât mai rapid de bani pentru achitarea datoriei externe.