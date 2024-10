Unul dintre subiectele de discuție au fost slăbiciunile lui Ceaușescu. Acestea au fost identificate de oameni apropiați ai săi, dar și ulterior de către istorici.

Alex Mihai Stoenescu a povestit că Nicolae Ceaușescu se afla sub „tutela” lui Gheorghe Gheorghiu Dej, când acesta era în fruntea Partidului Comunist. Iar acest lucru l-a adus mai aproape de funcția sa ulterioară, de secretar general al partidului și lider al țării.

Mai apoi, istoricul a explicat că Nicolae Ceaușescu a avut o serie întreagă de slăbiciuni. Atât doctrinare, cât și de activitate. A avut numeroase greșeli pe care le-a realizat în activitatea de partid. A continuat prin a povesti că a fost trimis de Gheorghe Gheorghiu Dej la un fel de instruire a lui pentru viața de partid și, mai ales, pentru viața de conducător.

Alex Mihai Stoenescu a declarat că aceste lucruri nu erau pe placul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Fostul lider comunist îi cunoștea dosarul de cadre lui Nicolae Ceaușescu.

Însă, mai ales, îl cunoștea foarte bine personal. A mai declarat că îl luase pe lângă el pentru că a văzut în ultimul lider comunist din România un viitor conducător al tineretului.

„Considera că are foarte multe slăbiciuni. Are probleme, că are tendința spre violență și spre lucruri nejudecate”, a mai explicat istoricul.