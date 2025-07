Declarațiile făcute de Marian Căpățână în cadrul unei emisiuni difuzate pe canalul de YouTube al lui Dan Diaconescu readuc în atenția publică detalii obscure din perioada în care fratele lui Traian Băsescu era implicat în afaceri private. Omul de afaceri a vorbit deschis despre începuturile sale în anturajul familiei Băsescu, despre o moarte considerată suspectă și despre sumele mari de bani vehiculate în contextul relației cu Bercea Mondial.

Marian Căpățână a explicat în interviu cum a ajuns să interacționeze cu persoane din cercul apropiat al fostului președinte Traian Băsescu.

Potrivit declarațiilor sale, motivația principală era dorința de a intra în zonele de influență și decizie. Căpățână a recunoscut că, odată ajuns în preajma lui Traian Băsescu, a simțit că i s-au deschis uși importante.

Activitățile sale antreprenoriale cuprindeau domenii variate, de la sisteme de irigații la construcții, iar ulterior a încercat să pătrundă și în zona industriei de armament. Relația cu familia Băsescu a fost facilitată de un inginer pe nume Ignat, care lucra într-una dintre fabricile din Agigea.

Căpățână a rememorat o serie de evenimente care, în opinia sa, nu au fost întâmplătoare. Potrivit acestuia, fabrica de la Agigea, condusă de fratele lui Băsescu, a trecut prin mai multe incendii suspecte.

De fiecare dată, pagubele erau acoperite de asigurări, iar în urma acestor episoade, membrii implicați păreau să obțină beneficii materiale.

El a susținut că Mircea Băsescu, deși nu era proprietarul oficial al fabricii, ar fi avut parte de bani proveniți din despăgubirile acordate.

Căpățână a evitat să se implice în aceste operațiuni, considerând că lucrurile nu erau deloc transparente. A menționat că, după fiecare incident, cineva din cercul apropiat își construia o locuință nouă sau făcea investiții.

„Fabrica nu era a lui Băsescu, era Plus Food a unor străini din Olanda, iar director general era Băsescu. A devenit fabrica lui Mircea în al doilea mandat, dar a falimentat-o.

Eu îl știam pe acest Ignat de la Avicola Constanța. Eu așa l-am cunoscut. Avea un abator la Mangalia, unul la Medgidia și altul la Constanța. Mi-a zis că avea un proiect în cap, pentru că Avicola avea să se privatizeze. Au trimis acolo pe unul Felix Lucuțar, care era un mare director pentru fonduri europene, consultant. L-a trimis directorul de la Avicola Crevedia să cumpere Avicola Constanța, asta mi-a zis Ignat, că treaba e gravă. Mi-a zis că vor să distrugă abatorul și că trebuie să își găsească alt loc de muncă.

Când am auzit că e vorba de Băsescu, am zis că ăsta e traseul, ăsta e momentul. Eu, în trecutul meu, când am avut acel noroc să plătesc 200 de dolari acel curs de management al calității, să cunosc gulerele albe ale momentului respectiv eram un copil.

Mi-am dat seama că ceva era putred acolo. Arsese fabrica o dată din temelii, apoi a doua oară și polița de asigurare o încasau ei, străinii. Din polița de asigurare se pare că, cum-necum, avea și Mircea parte. Când a ars prima dată, și-a făcut nea Mircea o casă. Când refăcea din nou fabrica, a apărut casa lui ăla. Când a ars a doua oară, mă cheamă Ignat că vrea să își facă și el casă. Eu aveam firmă de construcții. Am zis că nu e ok și nu m-am băgat”, a povestit Marian Căpățână