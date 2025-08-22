Organizațiile la nivel global recunosc din ce în ce mai mult valoarea acțiunilor orientate către mediu, sănătate și securitate. Astfel de inițiative oferă beneficii multiple, de la reducerea riscurilor până la creșterea valorii comerciale și consolidarea rezilienței interne.

Totuși, lipsa unei integrări solide în planurile strategice poate limita eficiența lor, potrivit celei mai recente analize EY Global EHS Maturity Study. Documentul atrage atenția asupra decalajului dintre intenții și rezultate, semnalând o nevoie clară de planificare pe termen lung.

Cercetarea, aflată la a doua ediție, explorează modul în care companiile gestionează provocările și oportunitățile din zona EHS. Inițiativele sunt definite ca acțiuni ce reduc riscurile asociate cu poluarea, schimbările climatice sau incidentele la locul de muncă, dar și ca programe ce susțin sănătatea și bunăstarea angajaților.

Informațiile provin dintr-un eșantion extins de peste 500 de experți și lideri executivi. Raportul detaliază percepțiile privind valoarea adăugată, resursele alocate și planurile de investiții pentru perioada următoare.

Autorii studiului subliniază că interesul pentru aceste proiecte este în creștere. Peste 78% dintre companiile participante intenționează să majoreze bugetele dedicate EHS în următorii trei ani. Această tendință reflectă nu doar cerințele legislative sau de conformitate, ci și dorința de a proteja reputația și de a optimiza procesele interne.

În opinia Jessicăi Wollmuth, co-lider EY Global EHS:

„Este ușor să desconsideri inițiativele EHS, ca simple demersuri de bifare a unor obiective sau ca modalități de întărire a măsurilor de apărare împotriva riscurilor, dar realitatea este că, atunci când sunt implementate corect, inițiativele EHS reprezintă o cheie care poate aduce o valoare nebănuită pentru companii, pentru stakeholderi și pentru planetă în ansamblu. Dacă inițiativele EHS sunt realizate corect, companiile pot obține o multitudine de beneficii comerciale, operaționale și de imagine”.

Rezultatele cercetării arată că aceste programe oferă beneficii clare companiilor. Aproape opt din zece respondenți afirmă că inițiativele EHS contribuie la eficiența operațională. Printre avantajele identificate se află creșterea productivității, reducerea incidentelor și stimularea inovării. Fiecare dintre aceste elemente este menționat ca având un impact direct asupra performanței și competitivității.

Două treimi dintre organizații confirmă că au obținut beneficii comerciale prin integrarea EHS. Studiul arată că multe dintre ele observă o reziliență sporită în fața evenimentelor neprevăzute. Mai mult, peste jumătate dintre companiile implicate au constatat reducerea impactului crizelor asupra operațiunilor zilnice. Aceste date sugerează că un management activ în domeniu sprijină continuitatea afacerilor.

Analiza evidențiază și importanța reputației. Un procent semnificativ dintre organizațiile publice și nonguvernamentale consideră că EHS consolidează încrederea clienților și investitorilor. În special, două treimi dintre entitățile guvernamentale și aproape trei sferturi dintre ONG-uri afirmă că astfel de programe aduc valoare în relația cu societatea. Această percepție întărește ideea că protecția mediului și a angajaților nu mai este doar o obligație, ci și un avantaj strategic.

Totuși, datele indică un contrast între recunoașterea beneficiilor și integrarea lor în strategia generală. Doar jumătate dintre organizațiile analizate declară că EHS reprezintă o prioritate în planurile lor pe termen lung. Restul fie investesc doar în funcție de necesități imediate, fie urmăresc în principal conformitatea cu reglementările. Astfel, pot pierde oportunități de creștere și stabilitate pe termen lung.

Pentru companiile care aleg o abordare constantă, strategia EHS devine un punct central. Aproximativ 41% consideră acest domeniu o prioritate majoră. Printre temele dominante se regăsesc managementul riscurilor de sănătate și securitate, cu 62% din răspunsuri, dar și aspecte legate de bunăstarea angajaților, inclusiv sănătatea mintală, cu 60%.

Raportul relevă că aproape două treimi dintre organizații investesc deja semnificativ în aceste programe. În plus, aproximativ 71% intenționează să își crească resursele în următorii trei ani. Aceste date arată că domeniul este într-o evoluție rapidă și că presiunea pentru rezultate concrete este tot mai mare.

Un aspect relevant este utilizarea tehnologiei. Potrivit studiului, 64% dintre companii au deja o platformă digitală pentru gestionarea EHS. În plus, aproape jumătate folosesc instrumente de inteligență artificială pentru monitorizare și analiză. Opt din zece participanți consideră că aceste soluții contribuie la identificarea rapidă a problemelor și prevenirea incidentelor.

Cu toate acestea, tehnologia nu este încă percepută ca o prioritate majoră. Doar un sfert dintre organizații au inclus investițiile digitale printre obiectivele principale ale ultimului an. Această discrepanță arată că există loc pentru dezvoltare, mai ales în contextul presiunii tot mai mari pentru rezultate măsurabile și trasabilitate.

Specialiștii avertizează că implementarea unor sisteme eficiente nu este lipsită de dificultăți. Provocările se referă atât la partea economică, cât și la cea organizațională. Asigurarea bugetelor, obținerea sprijinului consiliului de administrație și măsurarea rezultatelor sunt menționate printre barierele frecvente.

Monica Merlo, co-lider EY Global EHS, a subliniat importanța unui leadership orientat către date:

„Nu pot fi negate dificultățile cu care se confrunta companiile atunci când vor porni pe drumul către un sistem EHS eficient. Fundamentarea economică, asigurarea bugetelor, măsurarea rezultatelor și chiar captarea atenției la nivelul consiliului de administrație reprezintă provocări care pot afecta eforturile chiar și în cazul celor mai determinate organizații. Însă, cu leadershipul potrivit, care să acorde prioritate strategiilor, deciziilor bazate pe date, investițiilor continue și adoptării din timp a tehnologiilor, companiile pot depăși aceste obstacole și se pot poziționa pentru a obține beneficii pe termen lung”.

Raportul concluzionează că pentru a transforma investițiile în valoare reală, companiile trebuie să depășească aceste obstacole. Accentul se mută pe planificare riguroasă, pe integrarea datelor și pe adoptarea tehnologiilor emergente. Fără aceste elemente, potențialul EHS rămâne doar parțial valorificat.