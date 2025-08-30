Secretul pentru o viață la pensie fără griji! Odată ce te decizi că vrei să te retragi într-o altă țară, următorul pas este să vezi unde poți să te stabilești, scrie CNTTtaveler.

Fără alte formalități, iată care sunt cele mai bune locuri pentru a vă muta la pensie, dacă aveți bani.

Bangkok este o opțiune ideală pentru pensionarii care doresc să accelereze, nu să încetinească, ritmul după ce se mută în străinătate. Scena culinară a orașului nu are nevoie de aproape nicio introducere (mâncare stradală cu stele Michelin!).

Chiang Mai este o opțiune plăcută pentru facilitățile orașului, cu o atmosferă puțin mai relaxată.

Stilul de viață din Italia este renumit. Toată lumea a auzit de celebra expresie ”la dolce vita”. Familia este totul, dar asta se extinde și la festivalurile locale și ospățurile lungi, centrate pe mâncare bună și companie plăcută.

Piața imobiliară italiană și cererile de viză pot fi uneori dificile, dar mutarea merită orice efort.

Costul vieții: Italia are o reputație atât de cosmopolită, încât este greu de crezut că a trăi aici costă cel puțin jumătate din ceea ce ai cheltui în SUA.

În afara orașelor mari, bugetele pot ajunge la doar 2.200 de dolari pe lună. Mergeți în regiunile centrale sau sudice ale Italiei și puteți găsi case complet mobilate, cu cinci dormitoare, pentru 700 de dolari pe lună.

Grecia este o țară la care oamenii visează toată viața, așa că alegerea ei ca destinație pentru pensionare este evidentă. Iar prețurile locuințelor sunt cu aproximativ 75% mai mici decât cele din SUA.

Costul vieții: Grecia nu este cea mai ieftină țară din Europa, dar costul vieții este destul de confortabil.

Ca în orice țară, prețul locuințelor variază de la o regiune la alta: În Atena, apartamentele cu două dormitoare costă în jur de 1.200 de dolari pe lună pentru închiriere sau 295.000 de dolari pentru cumpărare.

Aceste prețuri scad la 860/250.000 de dolari în Creta și la 860/160.000 de dolari în Nafplio, un oraș de coastă situat în Peloponez.

Asistență medicală: În Grecia, majoritatea vizelor necesită dovada unui plan de asigurare cu costuri reduse – asigurare pentru permis de ședere -care are o primă anuală de aproximativ 180 USD. Puteți achiziționa o asigurare privată mai extinsă sau puteți plăti din buzunar pentru vizitele medicale.

Editorii de la International Living au lăudat costul redus al vieții, menționând localnicii prietenoși, frumusețea țării și mâncarea stradală vibrantă ca avantaje suplimentare. Pensionarii amatori de călătorii vor fi încântați să audă că țara este un punct de plecare convenabil către multe alte națiuni asiatice, inclusiv Thailanda, India și Filipine.

Costul vieții: Deși Penang este una dintre cele mai râvnite regiuni din Malaezia, statul insular rămâne surprinzător de accesibil. Pentru un preț de 750 până la 1.000 de dolari pe lună, puteți închiria un apartament cu trei până la patru dormitoare cu vedere la ocean; dacă vă îndepărtați de plajă, prețurile chiriei scad la aproximativ 600 de dolari. Per total, te poți aștepta să trăiești cu 2.000 de dolari pe lună.

Asistență medicală: Malaezia are un sistem de sănătate pe două niveluri, dar majoritatea expatriaților aleg fie să plătească din buzunar pentru vizitele de rutină, fie să încheie o poliță privată pentru probleme de sănătate mai grave.

Orașele de-a lungul coastei mediteraneene oferă peste 300 de zile de soare anual, asigurându-vă că nu va trebui să petreceți anii de pensionare așteptând să treacă frigul.

Pe lângă mâncarea excelentă și vremea minunată, Spania are o mulțime de oferte culturale.

Costul vieții: Costul vieții în Spania este mai mic decât am crede. Un cuplu poate trăi foarte bine într-un oraș de dimensiuni medii pentru aproximativ 2.800 de dolari pe lună. Această cifră crește în Madrid și Barcelona, dar scade în orașele regionale mai mici.

Asistență medicală: Expații sunt obligați să dețină o asigurare medicală privată pentru primii cinci ani de rezidență.

Deși a locui în centrul Parisului nu este o opțiune rentabilă, există locații surprinzător de accesibile (și la fel de fermecătoare) în alte părți ale țării.

Montpellier este zona metropolitană cu cea mai rapidă creștere din Franța, cu teatre, restaurante și apartamente moderne, începând de la 160.000 de dolari. Orașul sudic se află la aproximativ 30 de minute de mers cu autobuzul de Marea Mediterană.

Costul vieții: Evitați Riviera și centrul Parisului și puteți cumpăra sau închiria proprietăți cu 25-50% mai puțin decât case comparabile din SUA. Dacă închiriezi un apartament pentru 1.200 de dolari, bugetul lunar poate fi ușor plafonat la 2.600 de dolari.

Asistență medicală: Sistemul de sănătate din Franța este adesea menționat ca fiind unul dintre cele mai bune din lume. Îngrijirea medicală este modernă iar costurile sunt stabilite de guvern și nu pot fi majorate de către furnizori. Vă puteți înscrie în sistem după trei luni de ședere și vă puteți aștepta să plătiți aproximativ 9 dolari pentru o vizită standard la medic.

Mexicul este o alegere convenabilă pentru pensionarii americani, dar țara oferă mult mai multe avantaje decât proximitatea geografică.

Mexicul are peisaje incredibile și o cultură distinctă, care îl face un loc pe care să-l numiți ”acasă”. Puteți afla totul despre sărbătorile și tradițiile locale, apoi puteți vizita unul dintre numeroasele orașe de plajă ale țării pentru a vă petrece după-amiezele pe nisipuri albe și ape turcoaz.

Costul vieții: O casă mobilată, cu două dormitoare, într-o regiune cu preț mediu (cum ar fi Puerto Vallarta sau Mérida) costă aproximativ 600 de dolari pe lună, utilitățile depășind rareori 30 de dolari fiecare. În total, puteți trăi cu aproximativ 2.300 de dolari pe lună, inclusiv chiria, utilitățile, mâncarea, divertismentul, asistența medicală și transportul.

Asistență medicală: Locuitorii se pot înscrie în sistemul de asistență medicală Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), care costă aproximativ 89 de dolari pe lună pentru o persoană de șaizeci de ani.

Faimosul stil de viață pura vida din Costa Rica încurajează oamenii să se relaxeze, să iasă în aer liber și să nu se ocupe de lucrurile mărunte.

Costul vieții: Cuplurile pot trăi confortabil cu 2.100 de dolari pe lună în Costa Rica. Aceasta include toate costurile: cazare, transport, îngrijire medicală, utilități, mâncare și divertisment.

Asistență medicală: Odată ce deveniți rezident, puteți fie să plătiți lunar în programul universal de medicină (de obicei 7 până la 11% din venit), fie să obțineți o poliță privată.

Orașe precum Lisabona și Porto sunt vizitate annual de milioane de oameni. Dar există alte orașe fermecătoare și zone naturale minunate – gândiți-vă la podgoriile din Valea Douro, plajele stâncoase din Algarve și marea comunitate de expați vorbitori de limbă engleză din Cascais.

Costul vieții: Portugalia este una dintre cele mai accesibile țări din Europa de Vest. Un cuplu poate trăi confortabil cu 2.500 până la 3.000 de dolari pe lună în afara orașelor mari.

Asistență medicală: După ce obțineți numărul de identificare și permisul de ședere, puteți accesa sistemul medical de stat – coplățile în cadrul acestui sistem sunt extrem de mici, de obicei nu depășesc 10 dolari pe vizită. De asemenea, puteți opta pentru o asigurare privată.

Viza Panama Pensionado (sau Panama Retirement) este una dintre cele mai atractive din lume, oferind reduceri substanțiale la orice, de la biletele de avion la spectacolele de teatru.

Costul vieții: Un cuplu de pensionari poate trăi foarte bine în Panama City pentru mai puțin de 3.000 de dolari pe lună (inclusiv chiria), în timp ce o persoană singură s-ar putea pensiona aproape oriunde în Panama pentru 1.700 de dolari pe lună.

Asistență medicală: Există numeroase spitale și clinici excelente în toată țara (cum ar fi Spitalul Punta Pacifica, afiliat Johns Hopkins International), iar toți rezidenții legali au dreptul la o reducere de 20% la medicamentele eliberate pe bază de rețetă dacă au împlinit vârsta pensionării – 55 de ani pentru femei, 60 pentru bărbați.