Miniexcavatorul intră între garduri, lângă șanțuri, în curți și pe alei unde utilajele mari nu pot lucra fără devieri sau demolări. Raza mică de rotire și vizibilitatea din cabină permit lucrări precise lângă structuri.

Miniexcavatoarele de 1,5–3 t consumă în mod realist 3–6 l/oră, mult sub excavatoarele mari. Le poți transporta pe remorcă auto omologată, cu lanțuri/chingi, având mobilitate mare și cost mic.

Pentru șanțuri de drenaj și curățări, adâncimile tipice ale miniexcavatoarelor (în jur de 3–5 m) sunt mai mult decât suficiente.

Și să nu uităm de versatilitate prin atașamente. Schimbi rapid între cupă îngustă (săpat/curățat șanțuri) și lamă (împins material, nivelat coroana drumului, refăcut acostamente). Iar cuplajul rapid (ideal hidraulic) reduce timpii morți.

Cupa îngustă, cu rol de săpare precisă și curățare de șanțuri. Astfel, limitezi volumul excavat, vătămarea solului și timpul de refacere a profilelor. Îți recomandăm să lucrezi în treceri continue la aceeași cotă; și să verifici dinții și muchiile uzate (productivitatea scade dacă sunt tocite).

Lama (lamă nivelatoare / dozatoare) are rolul de a împinge materialul scos pe margine, de a nivela coronamentul drumului, de a forma pante ușoare spre șanț, și de a astupa denivelările. Iar beneficiile sunt imediate: crește stabilitatea utilajului în timpul săpăturii și scurtează timpul total de lucrare, fiindcă între treceri cureți și profilezi.

Când pregătești utilajele agricole și utilitare pentru lucrările de întreținere din timpul sezonul ploios, verifică următoarele detalii tehnice și, dacă este cazul, ia măsurile necesare:

Greutate operațională: 1,8–2,8 t oferă un echilibru optim între stabilitate, forță la cupă și acces în spații strâmte.

Adâncime și rază de săpare: alege în funcție de cotele necesare șanțului/drenului; pentru întreținere uzuală, capabilitățile de 3–5 m sunt suficiente.

Hidraulică + circuite auxiliare: important pentru picon/burghiu, dar și pentru cuplaj rapid hidraulic; verifică debitul și presiunea recomandate de producător, numărul de linii și compatibilitatea cu cupla.