Vehicule electrice Xiaomi vor ajunge pe piața europeană în 2027, confirmă președintele Lu Weibing. Compania chineză raportează venituri record și livrări în creștere rapidă, consolidându-și ambițiile în sectorul auto. Modelul YU7 a atras cerere masivă imediat după lansare, în timp ce pierderile operaționale ale diviziei se reduc semnificativ.

Investițiile în tehnologie și cercetare întăresc planul pentru expansiunea internațională, alături de performanțele solide ale diviziei de smartphone-uri.

Xiaomi a livrat 81.302 vehicule electrice în trimestrul al doilea al anului 2025, aproape triplu față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea veniturilor din divizia auto a fost și mai spectaculoasă, atingând 21,3 miliarde de yuani (2,92 miliarde USD).

Pierderile operaționale au scăzut la 300 de milioane de yuani (41,2 milioane USD), semnalând apropierea diviziei de pragul de profitabilitate. Modelul YU7, lansat în iunie, a înregistrat 240.000 de comenzi confirmate în primele 18 ore, ceea ce indică un interes crescut al consumatorilor pentru tehnologiile electrice dezvoltate de companie.

Cererea ridicată a generat cozi și a pus presiune pe lanțul de producție, dar conducerea a declarat că capacitatea va fi ajustată rapid pentru a răspunde comenzilor.

Președintele Lu Weibing a confirmat că vehiculele electrice Xiaomi vor fi disponibile în Europa începând cu 2027. Anunțul survine în contextul menținerii tarifelor europene pentru mașinile chinezești, în timp ce Uniunea Europeană negociază alternative care să includă prețuri minime.

Această intrare pe piața europeană este considerată strategică, deoarece continentul reprezintă un segment cheie în expansiunea globală a vehiculelor electrice. Xiaomi plănuiește să lanseze modele adaptate standardelor locale, cu accent pe eficiență energetică și conectivitate digitală.

Divizia de smartphone-uri continuă să performeze, cu venituri de 45,52 miliarde de yuani (6,25 miliarde USD) și livrări de 42,4 milioane de unități în trimestrul al doilea.

Xiaomi se menține pe primul loc în segmentul premium de 4.000-5.000 de yuani din China, cu o cotă de 24,7%, și își propune să atingă 200 de milioane de unități livrate anual în următorii trei-cinci ani.

Prezența globală rămâne puternică, acoperind 60 de țări și regiuni. Extinderea pe piețele internaționale se realizează fără compromisuri majore la nivel de preț, ceea ce consolidează imaginea brandului ca unul de tehnologie de înaltă calitate.

În august 2025, Xiaomi își consolidează poziția pe piața smartphone-urilor printr-o combinație de inovație tehnologică și expansiune strategică. Compania a înregistrat o creștere de 30,5% a veniturilor în al doilea trimestru, ajungând la 116 miliarde de yuani (aproximativ 16,16 miliarde USD), datorită livrărilor de smartphone-uri și expansiunii în domeniul vehiculelor electrice și al Internet of Things (IoT) .

În ceea ce privește modelele de top, Xiaomi 15 Ultra se remarcă printr-un sistem de camere avansat, inclusiv un senzor principal de 200 MP și un procesor Snapdragon 8 Elite, oferind performanțe de vârf și capabilități foto remarcabile. Pentru utilizatorii care caută un echilibru între performanță și preț, Xiaomi 15 și Xiaomi 14T Pro sunt opțiuni atractive, oferind specificații solide la un cost mai accesibil .

În segmentul mid-range, POCO M7 Plus 5G se evidențiază printr-un display LCD de 6,9″ cu rată de refresh de 144 Hz și o baterie de 7.000 mAh, oferind o autonomie extinsă și performanțe solide la un preț competitiv . De asemenea, Redmi Note 15 Pro, programat pentru lansare pe 21 august 2025, promite un design rafinat, rezistență la apă și o cameră principală de 50 MP, fiind destinat utilizatorilor care caută un smartphone performant în gama medie .

În ansamblu, Xiaomi continuă să inoveze și să se adapteze la cerințele pieței, oferind o gamă variată de dispozitive care acoperă diferite nevoi și bugete, consolidându-și astfel poziția pe piața globală a smartphone-urilor.

Cipul XRING O1 a intrat în producția de masă, iar cheltuielile de cercetare și dezvoltare au crescut cu 41,2% față de anul precedent, atingând 7,76 miliarde de yuani (1,07 miliarde USD). Xiaomi are peste 22.600 de specialiști în R&D și vizează 30 de miliarde de yuani investiți în acest an.

Cipul XRING O1 reprezintă un pas semnificativ în strategia Xiaomi de a dezvolta soluții hardware proprii, consolidându-și astfel poziția pe piața smartphone-urilor premium.

Anunțat oficial în mai 2025, acest chipset a fost conceput pentru a rivaliza cu cei mai puternici concurenți, precum Snapdragon 8 Elite și Apple A18 Pro, fiind integrat în dispozitivele Xiaomi 15S Pro și Pad 7 Ultra.

În testele de benchmark, XRING O1 a obținut scoruri remarcabile, depășind 2,5 milioane în AnTuTu 10, cu scoruri de 610.476 pentru CPU, 990.126 pentru GPU și 533.495 pentru memorie. Aceste rezultate plasează chipsetul în topul performanței, fiind comparabil cu cele mai avansate procesoare de pe piață.

Un aspect notabil al XRING O1 este lipsa unui cache la nivel de sistem (SLC), o caracteristică comună în alte chipseturi de top. În schimb, Xiaomi a integrat un cache L3 de 16 MB pentru CPU și 4 MB pentru GPU, ceea ce poate influența performanța în anumite scenarii. Această abordare reflectă o strategie diferită de design, axată pe optimizarea altor componente ale chipsetului.

Dezvoltarea XRING O1 marchează un moment important în evoluția Xiaomi, semnalând intenția companiei de a reduce dependența de furnizori externi precum Qualcomm și MediaTek. Această mișcare strategică permite Xiaomi să controleze mai bine integrarea hardware-software și să răspundă mai rapid la cerințele pieței.

În plus, dezvoltarea internă a chipseturilor poate contribui la reducerea costurilor și la creșterea competitivității produselor Xiaomi pe piața globală.

Divizia de cipuri joacă un rol strategic, sprijinind integrarea verticală și diferențierea produselor pe piețele internaționale. În paralel, ecosistemul IoT continuă să se extindă, aproape un miliard de dispozitive conectate demonstrând amploarea rețelei Xiaomi, de la telefoane la electrocasnice inteligente.

Lu Weibing subliniază că Xiaomi nu va intra în războaie de prețuri, chiar dacă veniturile din electrocasnice au crescut cu 66,2% față de anul precedent.

Compania se așteaptă la o creștere totală a veniturilor de peste 30% pentru 2025, susținută de performanțele diviziilor auto și smartphone, precum și de ecosistemul IoT.

Planurile includ optimizarea producției, dezvoltarea de noi modele și consolidarea prezenței internaționale, fără compromisuri la calitate sau strategii agresive de discount.