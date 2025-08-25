Constructorul german de automobile Opel a anunțat că renunță la planul de a vinde exclusiv vehicule electrice în Europa începând cu anul 2028. Decizia vine în contextul în care cererea pentru astfel de modele nu a crescut la nivelul estimat anterior.

Compania cu sediul în Rüsselsheim a transmis că va continua strategia „multi-energy”, oferind vehicule electrice, hibride plug-in și cu motoare termice, potrivit Yahoo Finance.

Reprezentanții Opel au precizat că această strategie nu trebuie neapărat limitată la anul 2028, în cazul în care piața nu o cere. Într-un comunicat oficial, compania a declarat că va urmări evoluția cererii și se va adapta în consecință.

Obiectivul inițial fusese stabilit în 2023 de către directorul general Florian Huettl, care anunțase că Opel va elimina motoarele cu combustie din oferta europeană începând cu 2028.

Decizia survine pe fondul scăderii profitabilității companiei și al suspendării planurilor privind construirea unei uzine mari de baterii în Kaiserslautern. Totuși, Opel afirmă că este pregătită pentru mobilitatea electrică și susține că are deja un portofoliu complet electrificat pe piața germană, fiind primul producător din Germania care a realizat acest lucru.

În timp ce unii producători europeni frânează tranziția completă la electric, Xiaomi accelerează. Gigantul chinez de tehnologie a anunțat, în cadrul teleconferinței privind rezultatele financiare pe trimestrul al doilea din 2025, că își va lansa primele vehicule electrice în Europa începând cu anul 2027. Informația a fost confirmată de președintele companiei, Lu Weibing.

Aceasta va fi prima extindere internațională a diviziei auto Xiaomi, consolidată de rezultatele excelente obținute pe piața din China. În al doilea trimestru din 2025, compania a livrat 81.302 vehicule electrice, generând venituri de 20,6 miliarde de yuani (aproximativ 2,87 miliarde dolari). Creșterea a fost de 232% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Unul dintre factorii principali ai succesului a fost SUV-ul Xiaomi YU7, lansat în iunie 2025, care a înregistrat o cerere foarte mare. Ca rezultat, veniturile totale ale companiei au crescut cu 30,5% față de anul precedent, ajungând la 116 miliarde de yuani (16,1 miliarde dolari), depășind așteptările analiștilor.

Lansarea Xiaomi în Europa vine într-un moment în care producătorii auto chinezi își consolidează rapid prezența pe continent. Conform datelor Bloomberg, în iunie 2025, producătorii chinezi au atins o cotă de 10,6% din înmatriculările de vehicule electrice în Europa, revenind după impactul tarifelor impuse de Uniunea Europeană cu un an înainte.

Un alt exemplu de succes este compania BYD, care în aprilie 2025 a depășit pentru prima dată Tesla în vânzările de vehicule electrice în Europa. BYD a comercializat 7.230 de unități complet electrice, comparativ cu cele 7.165 vândute de Tesla în aceeași lună.