Radu Miruță și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea legată de faptul că nu are posibilitatea să înlocuiască directorii companiilor de stat, așa cum promisese la începutul mandatului. La momentul respectiv, el sublinia că va identifica modalități pentru a-i schimba, în ciuda „contractelor betonate” care îi mențin în funcție.

Oficialul a comentat declarațiile lui Sorin Grindeanu privind relansarea economică, subliniind că acest obiectiv nu poate fi atins atâta timp cât se mențin actualele practici de numire a conducerii în companiile de stat. El a arătat că o adevărată relansare necesită reorganizarea acestor companii, astfel încât ele să producă mai mult și să valorifice resursele de care România dispune, resurse pe care alte state nu le au.

„L-am auzit pe domnul Grindeanu spunând că este de acord cu o relansare economică. Spun un singur lucru. Nu merge relansare economică cu aceleași metode prin care sunt numiți oamenii în companiile de stat ale Ministerului Economiei. Ca să relansezi economic trebuie să reorganizezi modul în care aceste companii sunt reorganizate. că de acolo se relansează economia, din a produce mai mult, din a valorifica resursele pe care statul român le are și alte țări nu le au”, a declarat acesta la B1 TV.

Ministrul Economiei a precizat că a încercat să inițieze un asemenea demers chiar la începutul mandatului, însă a constatat că actualele contracte de management ale directorilor din companiile de stat reprezintă un obstacol în calea relansării economice.

Din acest motiv, Radu Miruță consideră necesară modificarea legislației care reglementează aceste funcții. Totodată, a criticat faptul că numirile în pozițiile de conducere nu se bazează pe criterii clare și solide.

„Am început un astfel de demers, însă acele contracte betonate, despre care spuneam la început că au fost «rezolvate» punând niște oameni înainte de a începe această coaliție nu sunt congruente cu această relansare economică. Pasul 1 este modificarea ordonanței 109, cum noi la USR susținem; și o să susțin cu tărie și în cadrul coaliției din această seară, în sensul de a putea introduce criterii de performanță noi, în sensul de a verifica aceste criterii de performanță la o jumătate de an, nu la un an, în sensul de a stopa aceste prefăcătorii de selecție care nu au nici o legătură cu selecția”, a spus el.

Oficialul a semnalat existența unor nereguli în procedura de selecție a managerilor din companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei. Potrivit acestuia, procesul este derulat de firme cu doar unu sau doi angajați, care primesc „în plic” numele persoanelor ce urmează să fie numite în funcții.

Potrivit lui, un pachet de măsuri pentru relansarea economică, așa cum a fost solicitat de PSD, ar trebui să includă și reglementări noi privind modul de desemnare a conducerii în companiile de stat.

„În spatele unei legi care se numește ordonanța 109 se ascunde o fărădelege. Pui paravan ideea că este o lege, doar că în spatele acestui paravan, tu numești cu pixul. Nu se poate o singură firmă cu 1 – 2 angajați să selecteze un management care primește pe foaie și spune că ăștia trebuie să iasă”, a declarat Radu Miruță.

Astfel, ministrul Economiei și-a exprimat dorința ca PSD să sprijine modificarea criteriilor după care sunt selectați managerii companiilor de stat, chiar și în situația în care aceste schimbări ar contraveni intereselor politice ale partidelor.