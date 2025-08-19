Păpușile Labubu, interzise! Libia a interzis comercializarea acestora „pentru a proteja bunăstarea minorilor și a societății”.

În regiunile centrale și sudice ale Libiei, Direcția de Securitate a ridicat și a distrus recent cantități semnificative de păpuși fabricate de compania chineză Pop Mart, deoarece acestea „contribuie la răspândirea unui fenomen negativ care contrazice valorile sociale și islamice”, potrivit relatărilor La Repubblica.

Labubu, mici creaturi cu dinți ascuțiți și expresii jucăuș-vicleane, concepute în 2015 de ilustratorul și designerul Kasing Lung și fabricate de gigantul chinez Pop Mart, au ajuns o senzație internațională, impulsionate de popularitatea pe rețelele sociale, mai ales în rândul vedetelor și tinerilor. Popularitatea lor a generat o adevărată modă și l-a transformat pe Wang Ning, fondatorul Pop Mart, într-unul dintre cei mai bogați oameni din China.

Totuși, succesul internațional al Labubu nu a fost pe placul autorităților libiene, care, după ce au confiscat păpușile din magazinele locale, au emis o declarație oficială în care și-au justificat decizia.

Pentru a proteja valorile morale și a preveni efectele răspândirii păpușilor Labubu asupra societății, autoritățile libiene au luat o serie de măsuri împotriva comercianților care le importă sau promovează. Printre acestea se numără verificarea magazinelor de jucării pentru a depista păpușile, aplicarea de amenzi și sancțiuni penale pentru încălcarea regulilor și derularea de campanii de informare pentru părinți și familii despre riscurile asociate cu aceste jucării.

Potrivit Direcției Locale de Securitate, aceste măsuri urmăresc să împiedice accesul păpușilor Labubu la minori, contribuind astfel la protejarea sănătății lor psihologice și sociale și întărind angajamentul autorităților de a menține coeziunea și stabilitatea societății.

Deși interdicția privind vânzarea păpușilor Labubu pare să fie limitată în prezent la zona Sabha, nu este singura regiune care a adoptat restricții similare. Potrivit Al Jazeera, la începutul lunii iulie, autoritățile din nordul Irakului au demarat o campanie de confiscare a acestor păpuși din magazine, avertizând că încălcarea regulilor va atrage sancțiuni legale și subliniind efectele negative asupra copiilor, dar și asupra resurselor financiare ale părinților.

Conform datelor financiare publicate marți, Pop Mart a înregistrat în prima jumătate a acestui an o creștere spectaculoasă: profitul net a urcat cu 396,5%, iar veniturile cu 204,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatele depășesc prognozele anunțate luna trecută, care anticipau o majorare a veniturilor de aproximativ 200% și o creștere a profitului net de cel puțin 350% în primele șase luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

În decursul ultimului an, acțiunile Pop Mart au urcat cu aproape 200%, transformând compania chineză într-un jucător bursier mai valoros decât giganți consacrați ai industriei, precum Mattel – producătorul celebrelor păpuși Barbie – sau Sanrio, compania care deține brandul Hello Kitty.

Pop Mart își promovează frecvent figurinele prin așa-numitele „blind boxes” (cutii opace), unde cumpărătorii descoperă conținutul abia după ce deschid pachetul. În iunie anul acesta, o figurină Labubu de mari dimensiuni a fost vândută la o licitație din Beijing pentru peste 130.000 de euro.

Realizate în culori puternice, aceste plușuri s-au transformat rapid într-un accesoriu de modă viral, purtat de vedete precum Lisa din trupa sud-coreeană Blackpink, dar și de cântărețele Rihanna și Dua Lipa. Fenomenul, însă, depășește zona celebrităților: pe TikTok, clipurile cu oameni obișnuiți – tineri sau vârstnici – care deschid cutia-surpriză ce ascunde un Labubu au devenit extrem de populare.

Aceste figurine, descrise de unii drept înfricoșătoare, sunt creația ilustratorului din Hong Kong Kasing Lung, autorul seriei „The Monsters”. Deși prețul mediu de vânzare este de aproximativ 30 de euro, anumite modele ajung să depășească 100 de euro pe site-ul oficial al brandului chinez Pop Mart.

Marți, compania Pop Mart a anunțat că în primele șase luni ale acestui an seria „The Monsters” („Monștrii”) a adus venituri de 4,81 miliarde de yuani (aproximativ 669,9 milioane de dolari), reprezentând 34,7% din totalul încasărilor. Alte branduri proprii, precum „Molly” și „Crybaby”, au depășit fiecare pragul de un miliard de yuani în aceeași perioadă.

Totodată, producătorul chinez a precizat că rețeaua sa numără în prezent 571 de magazine fizice, dintre care 40 inaugurate doar în primul semestru, la care se adaugă 2.597 de unități automatizate, răspândite în 18 țări și regiuni.