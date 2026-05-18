Ministerul Finanțelor a susținut un amendament adoptat în Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților care simplifică utilizarea sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru anumite categorii de contribuabili.

Conform noilor modificări, persoanele fizice care se identifică prin CNP, inclusiv cei care obțin venituri din drepturi de autor sau activități agricole, nu vor mai fi obligate să folosească sistemul RO e-Factura, utilizarea devenind opțională. De asemenea, agricultorii aflați în regimul special și institutele culturale străine vor fi exceptate de la această obligație.

Totodată, persoanele care nu mai doresc să utilizeze platforma vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura. Ministerul Finanțelor susține că măsurile păstrează obiectivele de digitalizare și combatere a evaziunii fiscale, dar elimină obligațiile considerate disproporționate pentru activitățile de mică amploare.

Tema de maxim interes a fost analizată pe larg de jurnalistul Radu Preda și avocatul Gabriel Biriș, în cadrul podcastului Picătura de business, difuzat pe capital.ro, evz.ro și canalul de YouTube Hai România.

În cadrul emisiunii, Gabriel Biriș a realizat un scurt istoric al modului în care au fost reglementate drepturile de autor în România, amintind că discuțiile în contradictoriu pe această temă au o vechime considerabilă.

„Vine din istorie. Noi am avut mereu belele cu retratările astea, că venituri din activități independente, că drepturi de autor. Au început să retratări prin 2014 – 2015. Începuseră cu farmaciștii. A ieșit iureș, presa a fost foarte nefavorabilă guvernului. De ce? Pentru că următorul pe listă cine era? Drepturile de autor. Atunci în 2017, că până în 2017, veniturile din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală, adică dreptul de autor, au fost incluse în venituri din activități independente.

Domnul Teodorovici le-a scos de acolo, le-a făcut capitol separat ca să nu mai aibă treabă cu drepturile de autor cu presa când se ia de farmaciști sau eu știu de ce consultanți. Și de atunci a rămas așa undeva neclar. Ele sunt acum, strict pe directivă și pe codul fiscal, sunt venituri din activități economice. Deci ar trebi, în mod normal, să emiți factură”, a explicat invitatul emisiunii.

Situația devine și mai ambiguă în contextul reglementărilor actuale, mai ales că pentru majoritatea veniturilor din proprietate intelectuală impozitul se reține deja la sursă, un mecanism considerat extrem de eficient și simplu de administrat de către specialiști.

„În cazul nostru concret, ținând cont și de faptul că reglementarea noastră internă le bagă un pic in between. Și de faptul că pentru imensa majoritate a plăților privind drepturile de autor, impozitul se reține la sursă. Ce înseamnă că se rețină la sursă? Scazi dintr-o 100 de lei dreptul de autor, scazi 40, cheltuia la forfetară, la ce rămâne 10%, plătești 6% la buget. Datele astea se raportează și e o măsură foarte bună și noi susținem cât mai mult extinderea reținerii la sursă, că e cel mai simplu să administrezi.

Tot timpul a fost clar că dacă ai depășit plafonul de scutire până nu demult 300.000, acum 395.000, dacă ai depășit plafonul, trebuie să emiți facturi cu TVA. Trebuie să te înregistrezi ca plătitor de TVA și să-i misi facturi cu TVA. Asta e cunoscută. Acum au venit cu ideea asta. Și dacă ești sub pragul de scutire, adică nu colectezi TVA, trebuie să emiți factura prin RO e-Factura. Adică încă o informație degeaba acolo”, a mai subliniat cunoscutul avocat.

Apariția acestei obligații este privită ca fiind complet fără rost de către Gabriel Biriș. Acesta argumentează că Agenția Națională de Administrare Fiscală dispune deja de toate pârghiile și datele necesare pentru a monitoriza depășirea plafoanelor legale, fără a mai fi nevoie de un nou canal de raportare.

„Argumentul este că trebuie să poată să controleze când se depășește plafonul. Păi, să mă ierte Dumnezeu, dar n-au văzut. De cum în timp real vor să controleze? Că așa, când venea declarația fiscală, vedeau. Păi asta, în mod normal, trebuie să te înregistrezi înainte să depășești plafonul, conform ultimelor modificări. Deci în momentul în care ai depășit, plafonul trebuie să fie deja înregistrat.

Au toate informațiile pe CNP de la plătitorii de venituri. Că le raportează pe 25 luni următoare. Pentru cei la care nu se reține, au informația depusă în declarația unică. De exemplu, drepturi de proprietate intelectuală primite din străinătate. Au toate informațiile acolo. De ce mai trebuie să mai emiți factura?”

Pe lângă complexitatea legislativă, procedurile administrative necesare pentru a putea emite efectiv aceste facturi prin noul sistem aduc bătăi de cap logistice și financiare deosebite pentru persoanele fizice vizate.

„Până de curând nu puteai să emiți factură pe CNP. Îți trebuia CUI? Adică trebuia să te înregistrezi la Registrul Comerțului. Înțeleg, n-am verificat. Înțeleg că s-a rezolvat. Deci, practic, procedura e simplă. Dacă nu ești înrolat în SPV, te rulezi în SPV. Nu e foarte simplu, după care din SPV te înrolezi în RO e-Factura, dar îți trebuie semnătură calificată. Alte costuri. Și odată înregistrată în RO e-Factura, când primești banii, emiți factura, le-o trimiți”, a concluzionat Gabriel Biriș în cadrul podcastului Picătura de business.