România face un pas important în prevenția bolilor prevenibile prin vaccinare. Ministerul Sănătății anunță că, pe lângă vaccinul antigripal, fetele și tinerele vor putea beneficia de vaccinul anti-HPV direct în farmacii.

Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că ordinul care va permite administrarea vaccinului anti-HPV în farmacii urmează să fie semnat în luna martie, facilitând astfel accesul la prevenție pentru un număr mai mare de persoane.

Cancerul de col uterin rămâne o problemă gravă de sănătate în România: o femeie moare la fiecare cinci ore din cauza acestei boli prevenibile. Vaccinul anti-HPV este disponibil gratuit pentru fetele și tinerele cu vârste de până la 26 de ani, însă mai puțin de 25% dintre ele s-au vaccinat până acum.

„De multe ori am auzit spunând: dacă ar fi un vaccin care ar trata cancerul, l-am face toți. Uite că-l avem pe unul care previne cancerul. Hai să-l facem toți! Vedem un interes din ce în ce mai mare al părinților pentru a afla informații în legătură cu vaccinarea. În acest moment avem cel mai extins program de vaccinare anti-HPV din Europa, care anul trecut a înregistrat o creștere de 40%”, susține Livia Stan – Policy Market Access Director MSD.

Extinderea vaccinării în farmacii reprezintă o strategie folosită cu succes în alte state europene de peste 20 de ani. Această metodă reduce barierele logistice și facilitează accesul rapid la vaccinuri esențiale.

„O a treia măsură care s-a întâmplat și care acum se va extinde este vaccinarea în farmacii. Pentru vaccinul antigripal este deja semnat ordinul de ministru. Ținând cont că se întâmplă și în alte state europene, vrem să extindem la HPV în viitorul apropiat. Demersurile sunt începute. Eu cred că undeva în luna martie voi semna și ordinul de ministru prin care vaccinul pentru HPV va fi realizat și în farmacii”, a declarat Alexandru Rogobete în cadrul conferinței.

Reprezentanții farmaciștilor subliniază însă importanța reglementării clare și a decontării serviciului de vaccinare.

„Eu cred că aici, ca medici, avem o responsabilitate acum, poate mai mare ca niciodată. Pentru că vaccinarea înseamnă prevenție și pentru că prevenția salvează vieți. Este absolut inadmisibil să ai acest vaccin, să ai și gratuitate, să poți să-l administrezi, să poți să previi cancerul de col uterin și să nu o faci”, a explicat și prof. univ. dr. Cătălina Poiană – președinte al Colegiului Medicilor din România.

În ciuda disponibilității vaccinurilor, rata de vaccinare în România rămâne scăzută, iar autoritățile încearcă să combată dezinformarea și să crească gradul de conștientizare.

„Problema principală o reprezintă decontarea serviciului, adică farmaciile, în urmă cu 3 ani, s-au înscris în acest program pilot, au investit în dotarea spațiilor, au investit în pregătirea colegilor și au sperat că, la un moment dat, se va ajunge și la decontarea serviciului de vaccinare. Din păcate, încă nu s-a ajuns. Sperăm că se va ajunge acolo. Au existat 430 sau 460 de farmacii autorizate, iar în momentul de față mai sunt 370, adică o parte dintre ele au renunțat”, afirmă Bogdan Chiriac – președintele Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România.

Extinderea vaccinării anti-HPV în farmacii nu doar că va crește rata de imunizare, dar va contribui și la reducerea mortalității prin cancer de col uterin. Aceasta este o măsură strategică care poate salva vieți, oferind acces rapid și facil la vaccinuri pentru toți cei eligibili.