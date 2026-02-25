Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat marți seara, după aprobarea în Guvern a Ordonanței de Urgență privind reforma administrației, că spitalele publice și serviciile de ambulanță nu vor fi incluse în reducerea liniară de 10% a cheltuielilor de personal.

El a explicat că sistemul de sănătate are particularitățile sale și că o reducere contabilă, aplicată uniform, nu ar fi ajutat dezvoltarea domeniului. Potrivit afirmațiilor sale, o astfel de măsură ar fi putut genera destabilizare și chiar o criză serioasă într-un sector deja foarte solicitat.

Ministrul a precizat că, prin OUG adoptată de Guvernul României, spitalele și ambulanțele sunt exceptate de la această tăiere. El a arătat că decizia protejează stabilitatea sistemului și, implicit, siguranța pacienților.

„Aşa cum am spus încă de la început, sistemul de sănătate are particularităţile lui. O reducere contabilă, liniară, de 10% a cheltuielilor de personal nu ar fi ajutat dezvoltarea sistemului. Dimpotrivă, ar fi putut genera destabilizare şi o criză serioasă într-un domeniu deja solicitat la maximum. Astăzi, prin Ordonanţă de Urgenţă adoptată de Guvernul României, spitalele publice şi serviciile de ambulanţă sunt exceptate de la această tăiere de 10%. Este o decizie care protejează stabilitatea sistemului şi, implicit, siguranţa pacienţilor”, a scris pe Facebook Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a subliniat că excepția acordată nu înseamnă renunțarea la reformă. El a precizat că criteriile de performanță rămân o prioritate și că actul normativ care le reglementează se află într-un stadiu avansat de elaborare.

Potrivit ministrului, începând de săptămâna viitoare vor avea loc întâlniri cu sindicatele, societățile profesionale și cu Colegiul Medicilor din România pentru definitivarea detaliilor înainte de aprobare.

Ministrul a arătat că reorganizarea ministerului și măsurile de eficientizare aplicate în 2025 permit încadrarea în obiectivele de reducere fără a afecta aceste structuri considerate esențiale.

„Dimpotrivă. Criteriile de performanţă rămân o prioritate, iar actul normativ care le reglementează este într-un stadiu avansat de elaborare. Începând de săptămâna viitoare, vom avea întâlniri cu sindicatele, societăţile profesionale şi cu Colegiul Medicilor din România pentru definitivarea detaliilor înainte de aprobare. La nivelul Ministerul Sănătăţii, am decis ca institutele de medicină legală, centrele de transfuzie şi Agenţia Naţională de Transplant să fie, de asemenea, exceptate de la acest calcul. Reorganizarea ministerului şi măsurile de eficientizare deja aplicate în 2025 ne permit să ne încadrăm în obiectivele de reducere fără a afecta aceste structuri esenţiale”, a transmis Rogobete.

Amintim că, premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind reforma administrației publice și relansarea economică.