Alexandru Rafila a subliniat că fragmentarea administrativă duce la bugete reduse, capacitate instituțională limitată și dificultăți în atragerea personalului medical, ceea ce se traduce prin acces inegal la servicii de bază.

În prezent, sute de localități nu au medic de familie, ceea ce face dificilă prevenția, monitorizarea gravidelor și nou-născuților, îngrijirea vârstnicilor și gestionarea bolilor cronice.

De asemenea, acesta menționat că, deși Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a permis înființarea a peste 100 de centre comunitare integrate, acestea reprezintă un pas important, dar insuficient pentru a compensa dezechilibrele structurale din sistemul de sănătate.

Rafila a apreciat implicarea organizațiilor neguvernamentale, menționând sprijinul oferit de Salvați Copiii în cadrul proiectului de dotare a secției de neonatologie de la Spitalul Universitar de Urgență București.

Impactul organizației este concret și măsurabil, întrucât în zone defavorizate, prin intervenții integrate și campanii susținute, rata de acoperire vaccinală a crescut de la aproximativ 25% la 95%. Fostul ministru a explicat că multe neajunsuri din sănătate nu țin doar de finanțare, ci și de lipsa educației pentru sănătate.

Rafila a subliniat importanța implicării sistemului educațional și așteaptă desemnarea noului ministru al Educației pentru implementarea unui program de educație pentru sănătate în școlile din România. El a concluzionat că fiecare gest, chiar și unul cu consum minim de timp sau resurse, poate avea un impact major în viața copiilor vulnerabili.