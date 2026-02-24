Parlamentul României face un pas important pentru modernizarea legislației rutiere și reducerea birocrației. Deputații din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură au adoptat recent o inițiativă legislativă care modifică perioada de valabilitate a permiselor de conducere în funcție de vârstă.

Potrivit noii legi, permisele pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1 vor avea o valabilitate de 15 ani, comparativ cu 10 ani până acum. Această schimbare reduce numărul drumurilor la ghișee, scade costurile pentru șoferi și simplifică procedurile administrative.

Pentru șoferii cu vârsta de peste 70 de ani, valabilitatea permisului scade la 5 ani, ceea ce presupune evaluări medicale și teoretice mai frecvente. Scopul este de a crește siguranța traficului și de a preveni accidentele cauzate de probleme de sănătate sau de scăderea reflexelor.

Noile reglementări aduc mai multe avantaje:

Reducerea birocrației și a timpului pierdut la ghișee;

Costuri mai mici pentru reînnoirea permisului;

Alinierea la standardele europene privind siguranța rutieră;

Flexibilitate și libertate pentru șoferii tineri.

„Este un echilibru între libertatea de a conduce și responsabilitatea față de toți participanții la trafic. România se aliniază astfel practicilor europene și face un pas clar spre debirocratizare și prevenție. Proiectul va merge mai departe la comisiile sesizate pentru raport comun, apoi în plen pentru dezbatere și vot. Există șanse reale ca, până la finalul acestei sesiuni parlamentare, să își încheie procedura legislativă”, spune Lucian Bode, preşedintele Comisiei din Camera Deputaţilor pentru Infrastructură şi Transporturi.

Proiectul va fi transmis comisiilor sesizate pentru raport comun, apoi va ajunge în plenul Camerei Deputaților pentru dezbatere și vot. Există șanse ca legea să fie adoptată până la finalul acestei sesiuni parlamentare, marcând astfel o reformă importantă a legislației rutiere în România.