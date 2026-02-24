Șoferii din România care nu își achită amenzile rutiere nu vor rămâne pietoni, cel puțin pentru moment. Proiectul de lege inițiat de Ministerul Dezvoltării, care prevedea suspendarea automată a permisului de conducere în cazul neachitării amenzilor în termen de 90 de zile, a fost retras după ce a primit aviz negativ de la Ministerul Justiției.

„La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie potrivit prezentului act normativ datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul”, se arata în proiectul de OUG.

Inițiativa Ministerului Dezvoltării propunea o măsură drastică pentru șoferii care ignoră sancțiunile rutiere: neachitarea amenzilor în termen de 90 de zile ar fi dus la suspendarea automată a permisului, transformând temporar șoferii în pietoni. Scopul oficial al proiectului era creșterea gradului de colectare a amenzilor, dat fiind că statul înregistrează o rată scăzută a plăților.

Măsura a stârnit nemulțumirea conducătorilor auto. Mulți considerau că pierderea temporară a permisului este o sancțiune prea severă, chiar dacă ar fi determinat șoferii să își plătească amenzile. Retragerea proiectului le oferă, pentru moment, șoferilor liniștea că permisele lor rămân valabile, chiar dacă întârzie plata amenzilor.

Anterior, proiectul includea și o creștere semnificativă a amenzilor pentru șoferii care nu le plăteau la termen. Măsura făcea parte din din proiectul de lege lansat luna trecută de Ministerul Dezvoltării, dar inițiativa a fost ulterior abandonată.

Proiectul de lege propunea creșterea progresivă a amenzilor pentru șoferii care nu le achită la timp. Inițial, era vorba de o majorare de 30% dacă plata nu se realiza în termen de trei luni de la data stabilită, urmată de o altă majorare de 30% în cazul neachitării după șase luni.