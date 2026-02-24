Codul rutier prevede în mod expres că transportul copiilor în autovehicule trebuie realizat cu respectarea unor măsuri de siguranță adaptate vârstei și taliei acestora, iar responsabilitatea revine integral conducătorului auto. Șoferii sunt obligați să se conformeze normelor legale pentru a evita sancțiunile și pentru a asigura protecția minorilor în timpul deplasării.

Potrivit legislației rutiere, copiii transportați cu autovehiculul trebuie să poarte centura de siguranță sau, în cazul celor de vârstă mică, să fie așezați în scaune speciale pentru copii, omologate conform standardelor în vigoare. Dispozitivele de fixare trebuie montate corespunzător, astfel încât să reducă riscul de rănire în cazul unui impact.

Legea interzice în mod clar transportarea copiilor cu vârsta sub trei ani în autoturisme care nu sunt dotate cu sisteme de siguranță adecvate. Singurele excepții sunt reprezentate de vehiculele destinate transportului public de persoane și de taxiuri. Chiar și în aceste situații, minorii nu pot ocupa locul din față al mașinii, interdicția fiind expres prevăzută de normele legale.

În ceea ce privește criteriul înălțimii, copiii cu o talie de până la 135 de centimetri pot fi transportați doar în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță pentru conducător și pasageri și trebuie fixați într-un dispozitiv special pentru copii.

Minorii care depășesc 135 de centimetri pot călători în mașină folosind centura de siguranță, cu condiția ca aceasta să fie poziționată corect și să nu treacă peste zona gâtului sau a feței, pentru a nu le pune în pericol integritatea fizică.

Pentru copiii mai mari de trei ani, dar care nu depășesc înălțimea de un metru și jumătate, legea permite transportul și în autovehicule fără sisteme speciale de siguranță, cu condiția ca aceștia să nu fie așezați pe locul din față. În aceste cazuri, protecția se realizează prin utilizarea centurii de siguranță, adaptată corespunzător.

Codul rutier stabilește și condițiile în care pot fi montate scaunele pentru copii, indicând în mod clar că acestea trebuie instalate, de regulă, pe locurile din spate ale autovehiculului. Această măsură are rolul de a reduce riscul de accidentare gravă în cazul unei coliziuni frontale.

Montarea unui scaun pentru copil pe locul pasagerului din față este permisă doar în situații limitate. Dispozitivul trebuie orientat cu spatele către direcția de mers, iar autoturismul nu trebuie să fie echipat cu airbag frontal activ în dreptul locului respectiv. Dacă mașina dispune de un astfel de airbag, acesta trebuie dezactivat înainte de instalarea scaunului pentru copil, în caz contrar transportul fiind considerat neconform cu legea.

Conducătorii auto care nu respectă obligațiile privind transportul minorilor pot fi sancționați contravențional. Codul rutier prevede amenzi cuprinse între 810 și 1.012,5 lei, echivalentul a patru sau cinci puncte-amendă, pentru nerespectarea acestor reguli.

Pe lângă sancțiunea financiară, șoferii care încalcă dispozițiile referitoare la transportul copiilor riscă și aplicarea a trei puncte de penalizare pe permisul de conducere, măsură care poate contribui la suspendarea dreptului de a conduce în cazul acumulării unui număr mai mare de puncte.