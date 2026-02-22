În Croația, pierderea permisului are consecințe mult mai dure decât în alte state europene, deoarece legislația prevede radierea conducătorului auto din sistem, odată cu revocarea definitivă a dreptului de a conduce. Măsura intervine atunci când sunt acumulate 12 puncte de penalizare în cazul șoferilor cu experiență și 9 puncte pentru cei începători, într-un interval de doi ani.

Spre deosebire de o simplă suspendare, revocarea permisului presupune că persoana nu mai figurează ca șofer în evidențele oficiale și trebuie să reia toate etapele pentru redobândirea dreptului de a conduce.

După expirarea perioadei de interdicție, care este de doi ani, fostul titular al permisului trebuie să îndeplinească o serie de condiții stricte. Printre acestea se numără efectuarea unui control medical și înscrierea din nou la școala de șoferi, ca și cum nu ar fi avut niciodată permis.

Potrivit publicației „Poslovni dnevnik”, șoferii aflați în această situație sunt considerați începători absoluți, indiferent de experiența acumulată anterior. Practic, pierderea permisului în Croația echivalează cu ștergerea completă a istoricului de conducător auto și cu reluarea procesului de la zero.

În Serbia, însă, sistemul este diferit. Conform Blic, autoritățile aplică doar o suspendare temporară a permisului, fără a impune reluarea examenului auto. Diferența de abordare dintre cele două state este semnificativă și influențează direct parcursul șoferilor sancționați.

Explicând procedura din Serbia, Damir Okanović, reprezentant al Comitetului pentru Siguranța Rutieră, a detaliat pașii necesari pentru redobândirea permisului.

„După executarea sancțiunii și plata amenzilor, permisul este returnat fără a fi necesară o reexaminare completă”, menționează Okanović.

Diferențele dintre Croația și Serbia sunt evidente și în ceea ce privește pragul de puncte de penalizare care duce la pierderea permisului. În Croația, limita este stabilită la 12 puncte pentru șoferii experimentați și 9 pentru cei începători, în timp ce în Serbia permisul este suspendat la 18 puncte pentru conducătorii cu experiență și la 9 puncte pentru cei aflați la început de drum.

Această diferență oferă, în practică, mai multă flexibilitate șoferilor din Serbia, care pot acumula un număr mai mare de abateri înainte ca permisul să fie suspendat. În Croația, însă, pragul mai redus și caracterul definitiv al sancțiunii transformă pierderea permisului într-o consecință mult mai severă.

În ambele țări, anumite încălcări grave ale legislației rutiere pot conduce rapid la atingerea pragului maxim de puncte. În Croația, depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 km/h sau refuzul testării pentru alcool și droguri pot accelera acumularea punctelor și, implicit, pierderea permisului.

În Serbia, conducerea cu o alcoolemie de peste 1,2‰ sau trecerea repetată pe culoarea roșie a semaforului pot aduce până la 18 puncte de penalizare.

Un alt element important privește impactul asupra locului de muncă. În Serbia, suspendarea permisului nu produce automat efecte asupra contractului de muncă al șoferului. Clarificând această situație, Damir Okanović a precizat modul în care este tratată relația cu angajatorul.