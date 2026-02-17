Propunerea Consiliului Superior al Magistraturii prevede ca șoferii care contestă în instanță suspendarea permisului să nu mai poată conduce până la pronunțarea unei decizii definitive. În prezent, legislația permite suspendarea executării sancțiunii odată cu depunerea plângerii, ceea ce înseamnă că titularul permisului poate rămâne la volan pe întreaga durată a procesului.

Reprezentanții sistemului judiciar susțin că această procedură este frecvent folosită pentru a amâna aplicarea efectivă a sancțiunii, indiferent de șansele reale de câștig în instanță. În opinia magistraților, numeroase contestații sunt formulate exclusiv pentru a prelungi perioada în care șoferii își pot păstra dreptul de a conduce.

Noua variantă analizată ar inversa regula actuală: permisul ar rămâne suspendat până la soluționarea definitivă a cauzei. Astfel, simpla înregistrare a unei plângeri nu ar mai produce efectul suspendării executării sancțiunii, iar șoferii ar trebui să aștepte verdictul instanței fără a putea conduce, scriu cei de la Antena 3.

Reacțiile din rândul conducătorilor auto nu au întârziat să apară, iar unii consideră că măsura este excesivă. Nemulțumirea este legată mai ales de situațiile în care sancțiunea ar fi aplicată pe nedrept.

„Nu e o propunere tocmai ok, având în vedere că poate nu am greşit cu nimic, însă din punctul meu de vedere ar trebui să se urgenteze termenele astea de execuţie a perioadei de, cât stăm fără permis efectiv. Adică, nu, nu sunt de acord cu aşa ceva”, crede un şofer.

Modificarea propusă este justificată de reprezentanții sistemului judiciar prin volumul ridicat de dosare aflate pe rolul instanțelor. În fiecare zi sunt gestionate aproape 10.000 de cauze, majoritatea din sfera civilă sau legate de permise de conducere și amenzi contravenționale. Magistrații susțin că actualul mecanism încurajează contestarea automată a sancțiunilor, ceea ce contribuie la supraîncărcarea instanțelor.

Pe de altă parte, avocații atrag atenția că o astfel de schimbare ar putea genera efecte negative în lanț, în special pentru șoferii profesioniști, care depind direct de permis pentru a-și desfășura activitatea. Aceștia avertizează că blocarea dreptului de a conduce până la o hotărâre definitivă poate însemna pierderea locului de muncă și afectarea veniturilor.

Impactul economic și procedural al unei eventuale erori judiciare este, de asemenea, invocat de specialiști.

„Mai grav este în ceea ce priveşte şoferii profesionişti, întrucât aceştia sunt afectaţi atât în ceea ce priveşte locul de muncă, cât şi activitatea economică, iar în cazul în care instanţa le dă câştig de cauză, ulterior ar însemna să se adreseze din nou instanţei de judecată pentru repararea prejudiciului cauzat, ceea ce înseamnă atât costuri, cât şi timp pentru şoferi”, a afirmat Claudia Moldovan, avocat.

Unii judecători consideră însă că măsura ar putea avea un efect pozitiv dacă este integrată într-un pachet mai amplu de reforme menite să reducă volumul cauzelor.

Aceștia subliniază că problema aglomerării instanțelor este una sistemică și necesită soluții complexe.

„Da, este un volum foarte mare de dosare, un volum în creştere, vorbim de 3 milioane şi jumătate de dosare, anul trecut, şi asta pe fondul scăderii numărului de judecători în funcţie”, a afirmat Cezar Filip, judecător.

Documentele privind propunerea au fost deja transmise de CSM către Ministerul Justiției, în vederea inițierii unei modificări legislative care să schimbe actuala procedură aplicabilă șoferilor care contestă suspendarea permisului.