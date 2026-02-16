Ministerul Justiției a anunțat, luni, că toți cei 19 procurori care și-au depus candidatura pentru funcțiile de conducere ale marilor parchete din România îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a participa la procedura de selecție.

Concursul vizează ocuparea posturilor de procuror general al României, procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și funcțiile de adjuncți ai acestor instituții.

Ultimul cuvânt în privința numirilor îl va avea președintele României, Nicușor Dan, care a transmis anterior că printre cei înscriși se află oameni pe care îi consideră foarte interesanți, semnalând astfel importanța acestei proceduri pentru viitorul sistemului judiciar.

În total, zece candidaturi vizează cele mai importante funcții de conducere din Ministerul Public, inclusiv postul de procuror general al României, ocupat în prezent de Alex Florența, precum și funcțiile de procuror-șef al DNA și DIICOT.

Pentru funcția de procuror general s-au înscris doi candidați, iar pentru poziția de adjunct al procurorului general există un singur candidat, respectiv actualul șef al DNA, Marius Voineag.

De asemenea, actualul procuror general al României, Alex Florența, și-a depus candidatura pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, ceea ce ar reprezenta o mutare semnificativă în ierarhia Ministerului Public.

Procurorii care candidează pentru șefia marilor parchete

Pentru funcția de procuror general al României:

Cristina Chiriac, procuror șef serviciu la DNA, Serviciul teritorial Iași

Bogdan Pîrlog, procuror militar al Parchetului Militar al Tribunalului București

Pentru funcţia de adjunct al procurorului general:

Marius Voineag, actualul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Tatiana Toader, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Ioan-Viorel Cerbu, procuror în DNA, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Mihai Prună, procuror în Parchetul General – Secţia de urmărire penală;

Marinela Mincă, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel Ștefan, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Ioana-Bogdana Albani, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

Antonia Diaconu, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;

Alina Albu, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Codrin-Horaţiu Miron, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Alex-Florin Florența, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Claudia-Ionela Curelaru â, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Procedura de selecție va continua cu etapa interviurilor, programate în perioada 23–26 februarie. Acestea vor fi susținute în fața unei comisii mixte, formată din ministrul Justiției, Radu Marinescu, doi reprezentanți ai ministerului, doi procurori desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii, un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, un psiholog din cadrul CSM și un specialist în management desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de Management.

Interviurile vor fi organizate în ordine alfabetică și vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției, pentru a asigura transparența procedurii.

Primul candidat programat este procurorul Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, care își dorește funcția de procuror general al României. Ea va susține interviul pe 23 februarie, începând cu ora 9.30. La ora 11.00 va urma procurorul militar Bogdan Pîrlog, iar la ora 12.30 actualul șef al DNA, Marius Voineag, va participa la interviul pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Programul continuă marți cu interviurile candidaților la conducerea DNA, iar miercuri vor fi evaluați procurorii care aspiră la funcțiile de conducere din cadrul DIICOT. Această etapă este considerată una esențială, deoarece permite evaluarea competențelor profesionale, a viziunii manageriale și a planurilor de reformă ale candidaților.

Rezultatele selecției vor fi anunțate pe 2 martie, dată la care ministrul Justiției va înainta propunerile către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru emiterea avizului consultativ. Acest aviz nu este obligatoriu, însă are o importanță majoră în cadrul procedurii.

Dacă avizul CSM este favorabil, ministrul Justiției va transmite propunerile către președintele României, care are competența de a face numirea oficială prin decret. În situația în care avizul este negativ, ministrul poate organiza un nou interviu cu candidatul respectiv, înainte de a decide dacă menține sau retrage propunerea.

Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor prevede că, în urma interviurilor, ministrul Justiției poate decide fie să trimită propunerea de numire către președintele României, însoțită de toate documentele relevante, fie să retragă propunerea și să declanșeze o nouă procedură de selecție în cel mult 60 de zile.

Președintele României are, la rândul său, dreptul de a refuza motivat propunerile primite de la Ministerul Justiției. Decizia finală, fie că este vorba despre numire sau refuz, trebuie luată în termen de cel mult 60 de zile de la primirea propunerii oficiale.

Procesul de selecție pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT este considerat unul dintre cele mai importante din sistemul judiciar românesc, având un impact direct asupra modului în care vor fi conduse anchetele de corupție, criminalitate organizată și alte infracțiuni grave în următorii ani.