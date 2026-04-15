Cristina Chiriac a intrat oficial în funcție începând cu 15 aprilie, după ce decretul de numire a fost semnat anterior de președintele Nicuşor Dan.

Mandatul său la conducerea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este de trei ani și vine într-un context marcat de așteptări ridicate privind reforma și eficientizarea sistemului judiciar.

În primul mesaj transmis după preluarea funcției, Cristina Chiriac a subliniat direcțiile principale pe care le va urmări.

Potrivit acesteia, obiectivul central este „consolidarea încrederii publice în actul de justiţie, prin asigurarea unei activităţi eficiente, transparente şi predictibile a parchetelor”.

De asemenea, noul procuror general a precizat că va pune accent pe întărirea instituțională și pe independența magistraților:

„În acelaşi timp, voi susţine întărirea capacităţii instituţionale, protejarea independenţei procurorilor şi promovarea unui climat profesional bazat pe integritate şi respect reciproc”, a transmis Chiriac.

În discursul susținut cu ocazia preluării mandatului, Cristina Chiriac a evidențiat responsabilitatea funcției și rolul Ministerului Public în societate:

“Cu ocazia învestirii mele în funcţia de Procuror General, doresc să exprim profunda recunoştinţă pentru încrederea acordată şi să reafirm angajamentul ferm faţă de valorile fundamentale ale statului de drept. Preluarea acestei responsabilităţi reprezintă nu doar o onoare, ci şi o misiune deosebit de importantă, care implică responsabilitate, echilibru şi determinare. Activitatea Ministerului Public trebuie să se desfăşoare în mod constant sub semnul legalităţii, imparţialităţii şi profesionalismului, în beneficiul cetăţenilor şi al societăţii în ansamblu”, afirmă noul procuror general.

Unul dintre pilonii mandatului va fi lupta împotriva infracționalității, în special în domeniile sensibile.

„În acelaşi timp, voi susţine întărirea capacităţii instituţionale, protejarea independenţei procurorilor şi promovarea unui climat profesional bazat pe integritate şi respect reciproc. Combaterea corupţiei, a infracţiunilor care constituie domeniile prioritare ale Ministerului Public, precum şi a oricăror forme de încălcare a legii va constitui o direcţie esenţială, abordată cu fermitate, dar şi cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, precizează Chiriac.

Aceasta a adăugat că este „conştientă de aşteptările ridicate ale societăţii” și că își asumă mandatul cu „responsabilitate, deschidere şi determinarea de a contribui la consolidarea unui sistem judiciar puternic şi credibil”.

„Vă asigur că îmi voi exercita atribuţiile cu bună-credinţă, profesionalism şi respect faţă de lege şi cetăţeni”, a încheiat noul procuror general.

Decizia de numire a Cristinei Chiriac face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări la conducerea marilor parchete.

Președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru:

Cristina Chiriac – procuror general

Marius Voineag – adjunct al procurorului general

Viorel Cerbu – procuror-șef al Direcția Națională Anticorupție

Codrin-Horațiu Miron – procuror-șef al DIICOT

În schimb, șeful statului nu a aprobat numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT.

Numirea Cristinei Chiriac a generat reacții în spațiul public, însă președintele Nicușor Dan a respins criticile potrivit cărora „numirile sunt ale PSD”.

Șeful statului a explicat că deciziile au fost fundamentate pe evaluări profesionale și pe discuții cu procurori din sistem.

El a subliniat performanțele obținute de Chiriac în perioada în care a condus structura DNA Iași, menționând că aceasta s-a remarcat prin dosare importante trimise în judecată, inclusiv cazuri care au vizat lideri ai administrației locale.

Totodată, Nicușor Dan s-a declarat „extrem de surprins” de criticile apărute, apreciind activitatea profesională a noului procuror general.

Preluarea mandatului de către Cristina Chiriac marchează un nou început la vârful Ministerului Public, într-un moment în care presiunea publică pentru eficiență și transparență este ridicată.

Rămâne de văzut în ce măsură obiectivele anunțate vor fi transpuse în rezultate concrete, într-un sistem judiciar aflat constant în atenția opiniei publice.